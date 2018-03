Đokić: Nemjerljiv doprinos HET-a razvoju regije i Srpske

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da je vrlo značajno za enegetski sistem Srpske postojanje “Hidroelektrana na Trebišnjici” /HET/ i brane Grančarevo koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju Trebinja i cijele regije.

Đokić je na obilježavanju 50 godina rada Hidroelektrane /HE/ “Trebinje jedan” istakao da HET sa godišnjom proizvodnjom od oko 1.100 gigavat časova električne energije donosi prihod od oko 60 miliona km.

“To je od izuzetnog značaja za ukupan energetski potencijal Republike Srpske. `Elektroprivreda Republike Srpske` /ERS/ kao javno preduzeće na taj način obezbjeđuje uredno snabdijevanje domaćih potrošača, privrede Republike Srpske, ali i značajne količine energije se izvozi”, rekao je Đokić.

On je dodao da je vrlo važno danas odati priznanje onim ljudima koji su prije 50 godina završili objekat HE “Trebinje jedan”, a prije toga se upustili da ga grade, ocijenivši da je to jedinstven hidroenergetski objekat ne samo u ovom regionu, već o u Evropi.

Đokić je posebno pohvalio i one koji danas upravljaju ovom hidroelektranom za njihovu marljivost koja omogućuje nesmetan rad i stalnu proizvodnju.

“HET je jedan od velikih investitora mnogih značajnih projekata, među kojima HE `Dabar`, jedne od hidroelektrana u sistemu `Gornjih horizonata` koji će po završetku dati novu dimenziju čitavom energetskom sistemu Srpske, posebno Hercegovini”, istakao je Đokić.

On je dodao da će, imajući u vidu planove da se krene u aktivnosti izgradnje HE “Buk Bijela”, Republika Srpska još jednom potvrditi koliki je potencijal energetike i koje su sve prednosti kada se taj potencijal stavi u funkciju.

“Zahvalan sam na velikom doprinosu i rezultatima koje ERS, posebno HET, daje Republici Srpskoj, a uvjeren sam da će biti dovoljno hrabrih i odlučnih ljudi koji će da u budućnosti stvaraju nove vrijednosti, gradeći nove objekte i upravljajući energetskim sistemom Republike Srpske”, rekao je Đokić.

On je istakao da se potrošači po najnižim cijenama snabdijevaju električnom energijom što je najvažniji doprinos koji ERS daje Republici Srpskoj.

Izgradnja HE “Trebinje jedan” počela je 1958. godine, a pripremni radovi obuhvatali su izgradnju 80 kilometara puteva sa savremenim kolovozom, izmještanje 27 kilometara željezničke pruge, izgradnju 147 kilometara dalekovoda, četiri vodovoda, podizanje četiri velika gradilišta, te naselje za oko 2.600 stanovnika.

Završetkom prve faze izgradnje sistema “Trebišnjica” konačno je riješen problem plavljenja Popovog polja, a formiranjem stalnog vodotoka omogućeno je navodnjavanje i intezivna poljoprivredna proizvodnja na oko 4.000 hektara Trebinjskog, Mokrog i Popovog polja.

Brana Grančarevo je centralni objekat sistema HET i u vrijeme kada je izgrađena bila je vrh evropskog građevinarstva i umijeća.

Obilježavanju značajnog jubileja prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i veliki broj gostiju iz cijele Republike Srpske i poslovni partneri iz regiona.

