Dojče vele o G20: Hladan znoj kad se pogleda spisak učesnika

Samit G20 u Hamburgu nije bio uspješan. Bio je to sastanak koji je protekao u sjenci prekomjernog nasilja i spornih tema u kojim se pozicije nisu znatno približile. Međutim, moglo je da bude i gore, piše Dagmar Engel za “Dojče vele”.

Na samitu G20 moglo je da bude i gore. Pritom se ne misli na nerede. Tu skoro da nije moglo da bude gore. Nasilje, razaranje, pljačke u razmjerama koje su u Njemačkoj nepoznate, navodi se u tekstu.

Moglo je da bude gore kada je riječ o rezultatima susreta 19 država i Evropske unije.

“Čovjeka oblije hladan znoj samo kad pogleda sastav učesnika sastanka čiji je cilj bio jednoglasno usvajanje završnog dokumenta. Za istim stolom sjedele su prave demokrate s pravim autokratama i onima koji su više puta kršili ljudska prava. Jedni potpuno nedužni, a drugi kojima za vratom sjedi korupcija. Među njima je bila i osoba koja se zove Tramp i koja se sa svojim otvorenim stavom America first pobrinula za dodatne tenzije”, navodi se dalje.

Uspjeh

Pod takvim uslovima možemo da budemo zadovoljni rezultatima samita: začuđujuće je da su se svi učesnici složili s tim da se odbaci protekcionizam. Onaj ko misli da se s njim nepravedno postupa, mora prilikom svoje odbrane da se pridržava pravila Svjetske trgovinske organizacije (STO). To je opredjeljenje za multilateralizam, što je željela nejmačka kancelarka Angela Merkel. To je takođe uspjeh. Pohvale za to stižu kako od francuskog, tako i ruskog predsjednika.

Kada je riječ o klimi, čovjek onda mora zaista da bude dobar poznavalac političkih deklaracija kako bi u njima mogao da iščita nešto što se može tumačiti kao uspjeh. SAD istupaju iz Pariskog sporazuma – to crno na bijelo stoji u završnom saopštenju. Ovo je prvi put u istoriji grupe G20 da je takvo neslaganje prihvaćeno. Uostalom, 19 drugih država stalo je iza Pariskog sporazuma. Kao što smo rekli, moglo je da bude i gore, navodi Engel.

Neuspjeh

Međutim, dani kao što su bili ovi nisu dovoljni, piše u tekstu.

“Nisu dovoljne dobre ideje kao što su jačanje uloge žena, novi ugovor s Afrikom, akcioni planovi za lanac snabdjevanja i inicijative o digitalnom obrazovanju. G20 nije uspio da globalizaciji dâ novo lice. Širom svijeta mnogi ljudi vjeruju da nemaju svi koristi od privrednog blagostanja, već samo pojedinci. Angela Merkel je na kraju samita izjavila da su akcije civilnog društva prije samita i mirne demonstracije uticale i dale svoj doprinos. Međutim, to se ne vidi.

G20 se nije razvio, nije se približio ljudima. Prije samita je Angela Merkel kritikovana da u izbornoj godini u svijet želi da pošalje poruku da je uspješan međunarodni igrač. Međutim, poruka iz Hamburga je drugačija”, zaključuje Dagmar Engel.

(Dojče vele)