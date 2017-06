Dogovor oko opšteg kolektivnog ugovora ni na vidiku

O pravima radnika najkonstruktivnije se razgovara u rashlađenoj sali hotela u centru Banjaluke.

Oni koji radnicima rade o glavi- sindikalci, poslodavci i ministar rada, poslije dužeg vremena sijeli su za isti sto. Ali, ne da bi dogovorili novi opšti kolektivni ugovor, bez kojeg su radnici više od godinu dana, već čisto da bi porazgovarali na tu temu. Na to ih je ovaj put privolio evropski projekat o socijalnom dijalogu.

“Ono što je činjenica i što nismo dogovorili to je pitanje regresa. Regres je zakonska kategorija. Radnici u Srpskoj imaju pravo na regres, to piše u Zakonu o radu bez obzira na sve njegove slabosti, ali taj regres ne dobiva niko jer naprosto nema iznosa koji je utvrđen, odnosno nema modela da se to pravo realizuje”, kazala je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Osim regresa, kažu sindikalci, sporne su i naknade za prevoz, ali i plaćanje prekovremenog rada. Za poslodavce, spisak je malo duži. Za njih sindikat ima više neprihvatljivih zahtjeva.

“Od nekih dodatnih dana godišnjeg odmora, obezbjeđenje uslova za rad sinidkata, plaćanje sindikalnih predstavnika od strane poslodavaca itd. Teme su ostale iste, u međuvremenu nije riješeno ni jedno od tih spornih pitanja”, kazao je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS.

To što radnici u Srpskoj jedini u regionu nemaju opšti kolektivni ugovor, kriva je Vlada, kaže Ranka Mišić. Uprkos tome, ironično ili ne, pala je pohvala na račun ministra Milenka Savanovića.

“Meni je drago da je ovdje ministar rada, prvi radnik u RS, koliko god bio ministar, ipak je prvi radnik. Kad znamo šta znači riječ ministar onda je ta slika potpuno zaokružena.”, rekla je Ranka Mišić.

Savanović ističe da je ranije problem bio u naboju i isključivosti.

“U prošlim vremenima smo imali jedan naboj, isključivost koja nije vodila kompromisima, a jedna isključivost stvara drugu isključivost i onda od dijaloga praktično nema ništa”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

I sa i bez naboja, ništa od sjedenja u hladovini i propalih pregovora socijalnih partnera nemaju radnici. Oni i na tropskim vrućinama gledaju svoja posla.