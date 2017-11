Dodikov šou u Parlamentu: Od propalog sijena, do milion maraka i podrške Govedarici

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je uz obraćanje poslanicima na posebnoj sjednici Narodne Skupštine u vezi sa referendumom o Sudu i Tužilaštvu BiH se osvrnuo i na poslanička dobacivanja tokom njegovog izlaganja.



Govorio je i o tome kako je još kao student „naučio razliku između političara i politikanata“, a nije „ostao dužan“ ni pojedinačno brojnim poslanicima opozicije.

– Sigurno ste zažalili što ste me zvali. Spreman sam čitav dan da raspravljam sa vama – rekao je Dodik.

Odgovorio je poslaniku Adamu Šukalu koji je, uoči usvajanja dnevnog reda, rekao da se „sakrio kao miš“.

– Neki su me poredili sa nekom sitnom zvjerkom. To bi bilo primjerenije onom koji je to izrekao, prvenstveno na osnovu fizičkih karakteristika. Dobili ste 200 glasova i sjedite ovdje, a ja sam dobio 300.000 glasova – kazao je Dodik i rekao mu i kako je otišao iz DNS-a u PDP „kada nije dobio pare koje je tražio“.

Šukalo mu je odgovorio da će ga tužiti zbog toga i upitao ga šta je sa istragom o ubistvu Milana Vukelića, koji je likvidiran prije deset godina.

– Drago mi je što ste me to pitali. Nemam veze s tim, moje ponašanje nije proizvelo nasilje ni prema jednom čovjeku – kazao je Dodik.

Dodik se obratio i Vukoti Govedarici (SDS) i poručio mu da u njemu „ne izaziva nikakav osjećaj nego smijeh“.

– Optužili ste me da sam dobio prošle izbore zbog referenduma. To je odlično, jer ćete opet biti nasukani. To samo govori koliko ne vidite koliko ste loši. Molim vas nemojte smijeniti Goveadricu do sljedećih izbora, nemoj ni ti Goveradica da podnosiš ostavku. Boriću se evo za tebe kao da si član SNSD – rekao Dodik.

Jedan od prozvanih bio je i Miladin Stanić, iz SDS-a, za kojeg je Dodik kazao:

“Jedno pričate kad smo sami” – uz dodatak “imaju svjedoci”.

“Prevozio je neko sijeno u Nevesinje. Nešto je zapelo i kaže, daj milion i preći ću na vašu stranu”, ispričao je Dodik.

“Rekao sam mu, daj meni te pare – prestat ću se baviti politikom”.

Poslanik PDP, Miroslav Brčkalo, optužio je Čubrilovuća “za poltronstvo” jer ne reaguje na Dodikov istup.

– Govoriti o tome ko je od poslanika gospodin, a ko cigan ili spominjati nečije žene nije primjereno jednom drzavniku – rekao je Brčkalo, nakon čega se Dodik izvinio Staniću što je kroz raspravu spomenuo njegovu suprugu i tražio od njega da joj prenese izvinjenje.

– Što se tiče cigana, nisam nikoga vrijeđao. Samo sam podsjetio da mi je moj pokojni deda, kada sam krenuo na fakultet rekao: „Sine sa gospodom gospodski, sa ciganima ciganski“ – rekao Dodik.

Detaljnije izlaganje Milorada Dodika pročitajte u vezanoj vijesti.

(ATV)