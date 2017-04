Dodikov poziv SDS-u: Hajde da zajedno smijenimo Savjet ministara BiH

Milorad Dodik ima novi prijedlog za SDS ako zatraže smjenu Savjeta ministara BiH, spreman je da zaboravi prošlost i da članovi njegove stranke glasaju zajedno sa ljutim rivalima.

Lider SNSD-a poručuje da je jedino logično da SDS-ovci povuku taj potez, pošto, kako kaže, danima pričaju da ministri ne rade po zakonu. Ako je sve prazna priča, onda je njihovo protivljenje Zakonu o akcizama, po Dodikovom mišljenju, dovoljan dokaz da rade protiv interesa Srpske.

Dodik je čuo i da SDS kuje plan za nove proteste. Za njih ima jasnu poruku.

“Budete li organizovali kakvu šetnju, proteste u RS i ako uradite to na tom i tom mjestu, pa recimo ako bude Trg Krajine, računajte da je SNSD istog dana, istog trena na istom mjestu”, poruka je predsjednika RS, MIlorada Dodika.

SDS-ovci uzvraćaju udarac. Priča o akcizama se, poručuje Vukota Govedarica, ionako odavno pretvorila u boks meč sa udarcima ispod pojasa. Na Dodikovo pominjanje SDS-a u kontekstu organizacije novih protesta, Govedarica ne daje precizan odgovor.

“Mi ćemo da ostavimo Dodika da on živi u tim njegovim strahovima, a to da li će biti protesta ili ne, to nije pitanje samo SDS-a, to je pitanje svih onih koji su zaista dovedeni u situaciju da žive na rubu egzistencije”, kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Dvije zaraćene strane pokušava da pomiri predsjedavajući Predsjedništva BiH. Mladen Ivanić kaže da nikada nije tražio smjenu Savjeta ministara i da o tome treba da se dogovore oni koji je zagovaraju. Kaže da, uprkos svemu, sistem mora da funkcioniše.

“Ja mislim da se ova situacija oko akciza, iz cijelog tog programa reformi previše koristi za unutrašnja politička prepucavanja. Mislim da bi bilo pametno da i jedni i drugi sjednu i da nađu rješenje”, rekao je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Bilo to pametno ili ne, od sjedanja za isti sto, izgleda, nema ništa. SNSD-ovci i dalje insistiraju da je predloženi zakon o akcizama dobar, jer bi se, kako kažu, u Puteve slilo dodatnih 25, a u Autoputeve 40 miliona maraka, a od tih para bi se namirila i poljoprivreda i zdravstvo.

I SDS-ovci ostaju pri svom – već su najavili pokretanje procedure za obaranje odluka Savjeta ministara, koji je, kako tvrde, posljednju sjednicu održao u tajnosti, telefonski, što nije u skladu sa propisima. Naredna sjednica zakazana je za sutra, kada će se znati kakva je dalja sudbina Zakona o akcizama. Ukoliko nijedan ministar iz RS ne da saglasnost na zapisnik sa telefonske sjednice, sve donesene odluke biće proglašene ništavim.