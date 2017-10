Dodik zvorničkim ljekarima: Razmotrićemo smjenu direktora!

“Predsjednik je rekao da su doktori u pravu i da je Vlada smjenom direktora Bolnice u Zvorniku napravila grešku”, poručuju medicinari nakon sastanka u Palati Republike.

Kod Milorada Dodika stigla je tročlana delegacija kojoj se pridružio i gradonačelnik Zvornika, pa je tim iznenadnim dolaskom podgrijao spekulacije da je u pozadini svega obračun vrha SNSD-a sa njegovim kadrovima.

Zaposleni su od predsjednika tražili da se poništi smjena direktora Milorada Drljevića, a sa sastanka su izašli puni optimizma. “Dodik je priznao grešku i nije nam rekao “popijte kafu i razgulite””, kažu medicinari.

“Priznaje donekle grešku da je donesena ishitrena odluka o smjeni dosadašnjeg direktora i da ćemo pokušati naći neko kompromisno rješenje”, rekao je Zoran Komljenović, hirurg u Bolnici Zvornik.

“Prvi put u istoriji postoji velika mogućnost da ta odluka bude promijenjena. Mi imamo apsolutno uvjeravanje od njega da će ta odluka biti promijenjena i da je ova prethodna odluka bila greška. On je predsjednik Republike Srpske i jedini ima kredibilitet i autoritet da to riješi vi to svi znate, ne treba vam crtati, on se pita mnogo”, izjavio je Goran Bijeković, hirurg u bolnici Zvornik.

Koliko se onda pita ministar zdravlja koji je i smijenio direktora, ostalo je nejasno nakon sastanka, jer je Dragan Bogdanić Palatu napustio na sporedni izlaz. Dva sata kasnije u Novom Gradu pokušavao je da objasni šta je dogovoreno. Radnici kaže prekidaju protest, a Vlada će rješavati kadrovska pitanja.

“U narednom periodu vlada će sigurno donositi odluke u korist i zdravstvenih radnika Bolnice Zvornik, a posebno građana zvorničke regije”, riječi su Dragana Bogdanića, ministra zdravlja i socijalne zaštite.

Na pitanje ko će biti direktor, Bogdanić odgovara:”Ja sam mislim da sam bio dovoljno jasan ovo je bio razgovor”.

Svoju verziju na kraju je ispričao novinskoj agenciji SRNA i predsjenik Republike, ali ni on nije odgovorio na pitanje ko će biti direktor bolnice. Radnici tvrde da svoje ostavke nisu povukli i da za koji dan očekuju konkretne odgovore.

“Ono što sam ja razumio s tog sastanka jeste da je dogovor da oni nastave sutra da prekinu sa svojim obustavama i da nastave da rade.I da ćemo mi shodno našim procedurama razmatrati bez obzira da li negdje ima grešaka ili nema grešaka, sve prethodne procedure”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Sastankom je zadovoljan i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, koji demantuje navode da je u sukobu sa vrhom SNSD-a i da je Drljević njegov kadar. Kaže da su te priče zlobnicima lijek za dušu i da još čeka da predsjednik odluči o njegovoj političkoj sudbini.

“Ako smatra da predstavljam štetu ja ću se povući, a ne da mijenjam dresove preko noći i ne da prelazim u neku drugu političku opciju. Nego čisto da neću nigdje da budem šteta i smetnja”, kaže Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

Zoran Stevanović prvi put se danas pojavio u javnosti od blokade računa Alumine kada je rekao da će lider SNSD-a odlučiti o njegovoj sudbinu u stranci. Od tada se ne pojavljuje na važnim događajima, a sve su češće glasine da se Vlada s njim obračunava upravo smjenama u Zvorniku.