Dodik: Zatražiću reviziju odluke o sankcijama

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će od nove američke administracije zatražiti da se revidira odluka o sankcijama koje mu je uvela stara administracija.

Dodik je naglasio da će predstavnicima nove administracije pokušati da objasni kompletnu situaciju, ističući da ni u jednoj njegovoj izjavi nema osporavanja Dejtonskog sporazuma i da o secesiji više pričaju drugi nego Republika Srpska.

On je izrazio uvjerenje da se moć Amerike ne zasniva na tome samo da djeluje, već da će, kao što je i ranije činila, pokazati sposobnost da prizna neke stvari, poput pogrešne politike u BiH.

“U Vašington sutra dolazi nova administracija koja će očigledno morati da rješava daleko složenija pitanja nego što je moj status. Kada se to malo smiri i kada vidim ko to odlučuje, pojaviću se sa zahtjevom da se odluka o sankcijama revidira. To ne bih činio da je ostala stara administracija, ali pošto dolaze novi ljudi biće veoma važno da uspostavimo kontakte i odnose”, rekao je Dodik večeras za beogradsku televiziju “Prva”.

Predsjednik Republike Srpske je naveo da je o ovim sankcijama nekoliko puta razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, čiji je pristup veoma racionalan.

“Rekao mi je da Srbija neće prihvatiti te sankcije. Ne želim da Srbija i Republika Srpska imaju zbog mene problem. Ne smatram da sam Bogom dan i da treba da ostanem ovdje stotinu godina. Ovo nije moje nasljedstvo. Imam mandat još dvije godine”, rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da ne očekuje da mu Srbija, niti bilo ko drugi “čuva leđa”, jer njegova leđa čuva narod Republike Srpske i poručio da će prestati da se bavi politikom kada izgubi izbore.

“Ne očekujem nikakvu zaštitu. Više mi čuvaju leđa neki `zapadnjaci` nego predsjednik Rusije Vladimir Putin, a on je odličan čovjek”, rekao je Dodik.

Ističući da je odluka da mu budu uvedene sankcije donesena dva dana prije odlaska aktuelne američke administracije, Dodik je ocijenio da je ovdje riječ o pokazivanju mišića, a ne o nečemu što može da bude realno.

“Njihova razočaranost kontinuiranim neuspjehom u BiH je velika i naravno da su pokušali da nađu neko opravdanje za svoje neuspjehe”, rekao je Dodik.

On je naveo da je očigledno da se BiH može održati jedino nasiljem, dodajući da je u BiH ogroman intervencionizam Amerikanaca bio prisutan od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, koji su počeli da ruše, uvodeći visokog predstavnika i dajući mu podršku za razne inovacije koje su promijenile karakter tog međunarodnog akta.

“Sve one koji se u prošlosti nisu slagali sa tim njihovim načinom, oni su sankcionisali”, rekao je Dodik i napomenuo da su visoki predstavnici iz političkih razloga sankcionisali više od 250 ljudi.

Dodik je rekao da nije bio spreman da bude poslušnik, te da ničim nije dokazano da je kršio zakone, kao što je to navedeno u objašnjenju za uvođenje sankcija.

Predsjednik Srpske naglašava da ga nijedan sud nikada nije osudio za kršenje zakona, niti protiv njega postoji optužnica, ali da je stalno pod nekim istragama i upitao – gdje piše da je američki ambasador u BiH zadužen da određuje ko krši zakone?

On je istakao da u Republici Srpskoj nema nikakvog secesionizma i da je SNSD, čiji je lider, daleko od odluke o referendumu.

“Jedino što mogu da zaključim je da oni percipiraju da je SNSD 18 godina dobitnik izbora i da može sam da donese odluku da li će biti nekog referenduma ili neće. Odluku o referendumu donosi parlament, a ne Milorad Dodik, niti SNSD”, rekao je Dodik.

On je naveo da SNSD u parlamentu može da pokrene razne inicijative, ali da je za donošenje odluke potrebna većina.

“Mi smo rekli da ćemo 2018. godine sjesti i vidjeti dokle se stiglo sa sprovođenjem Dejtonskog sporazuma i da li su počele da se vraćaju nadležnosti kako su predviđene tim sporazumom, te da će, ukoliko se to ne desi, SNSD razmišljati o tome da pokrene pitanje mirnog razlaza u BiH”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ističe da njegova politika nikad nije bila politika sukoba i odbacio tvrdnje o navodnoj zapaljivosti priče o referendumu.

“Referendum se sprovodi u čitavom svijetu na hiljadu mjesta. Zašto mi to pravo nemamo? Zato što to muslimanima ne odgovara”, kaže Dodik, dodajući da i njemu smeta inertnost muslimana kada je riječ o borbi protiv terorizma i pokriću koje daju ekstremističkim grupama.

On je poručio da Vlada Republike Srpske poštuje Dejtonski sporazum, dodajući da poštuje slovo Dejtonskog sporazuma, ali da ne želi da poštuje duh sporazuma.

“Nećete naći nijednu moju izjavu u kojoj sam osporio bilo šta što se tiče slova Dejtonskog sporazuma, a dobio sam kvalifikaciju da kršim Dejtonski sporazum”, rekao je Dodik.

On kaže da je upozoravan na mnoge stvari u vezi sa njegovom bezbjednošću, ali da se na njih nije osvrtao, podsjetivši da nije odustajao od svojih stavova ni pod pritiscima, čak ni kada mu je prijećeno da će “vidjeti snagu SAD”.

“To smo vidjeli kroz istoriju i sada znamo šta mogu da urade. Ali ima neko dostojanstvo koje ne može da se dovede u pitanje. Ne možete vi meni reći da moram da sprovedem reformu policije, da prihvatim da BiH nema tročlano Predsjedništvo, nego da ima jednog predsjednika i da Republika Srpska promijeni naziv”, rekao je Dodik i dodao da se bori za poziciju Srpske.

On je podsjetio da je prije četiri godine odbio zahtjev američkog ambasadora u BiH da bude srušena pravoslavna crkva u Potočarima, jer navodno iritira Bošnjake, nakon čega su ga Amerikanci proglasili nekooperativnim.

Odgovarajući na pitanje da li će uslijediti još neke oštrije mjere, Dodik je rekao da vjeruje da će američka politika biti utvrđena na novi način i da će to ovdje relaksirati probleme i dati ljudima pravo da odlučuju, a ne da im nameću šta oni misle.

Dodik je istakao da ga je obradovala izjava novog američkog predsjednika Donalda Trampa da se njegova administracija neće obračunavati sa vladama širom svijeta, što, kako kaže, znači da su prethodne to masovno radile.

Predsjednik Srpske kaže da ne zna kako će reagovati evropske zemlje i da li će donijeti odluku poput SAD, poručivši da ne strahuje.

“Sankcije su uvedene Miloradu Dodiku i to je moj problem. Nisam prvi kome su uvedene sankcije”, rekao je Dodik i podsjetio da su pod sankcijama bili mnogi političari u Srbiji i BiH.

Odgovarajući na pitanje da li je spreman da podnese ostavku ako se sankcije prošire, Dodik je upitao zašto bi davao ostavku zbog neobjektivnih sankcija, koje su, kako kaže, muslimani jedva dočekali.

Upitan da li se može desiti miran razlaz u BiH, Dodik je istakao da će se samo takav i desiti.

“Ovo će samo svenuti i jednog dana će funkcionisati samo ono što funkcioniše. Ovdje je jedina samoodrživa priča Republika Srpska. Ono što imate gore na nivou BiH se drži nasiljem, prije svega dosadašnje američke administracije. Niste mogli ništa da uradite, a da nije upletena ambasadorka i njeni ljudi”, rekao je Dodik.

Dodik je istakao da nikada nije bio saradnik Amerikanaca, jer u suprotnom ne bi svojevremeno bio smijenjen nakon dvije godine mandata.

“Ja sam 1998. godine u jednoj konstelaciji odnosa izabran za predsjednika Vlade Republike Srpske i za to je bio dovoljan broj glasova u parlamentu. Neki pričaju `ovi i oni su glasali`, a neki da to nije moglo bez uticaja Amerikanaca… Moguće da je to bilo tako, ali to su Amerikanci radili iz svog interesa. Nakon dvije godine, ja u njihovoj percepciji nisam bio njihov igrač i oni su učinili sve da dovedu Ivanića na mjesto predsjednika Vlade, ali ostala je priča da oni mene drže svih ovih 20 godina”, rekao je Dodik.

On je ukazao da su se glavni ustupci i gubljenje nadležnosti Republike Srpske desili od 2001. godine kada više nije bio predsjednik Vlade, ali da je to prenošenje stalo 2006. godine kada je ponovo preuzeo tu funkciju.