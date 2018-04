Dodik za ALO: Srbi nikad više neće biti turska raja

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, istakao je u prvomajskom intervjuu za portal alo.rs da je stanje bezbjednosti u Srpskoj pod punom kontrolom, stabilno i zadovoljavajuće, ali i da će zbog grubog mješanja bh. institucija u njene unutrašnje stvari Srpska usvojiti zakone kojima će na svojoj teritoriji zabraniti rad Tužilaštva BiH, Suda i Obavještajne službe!

“Postoje i oni koji bezbjednosnu situaciju žele da predstave drugačije pa šire priču o navodnim paravojnim formacijama, koja je apsolutno netačna, ali je Republici Srpskoj nanijela veliku štetu jer su o tome pisali uticajni svetski mediji. Nažalost, ovu lažnu priču su plasirali Srbi koji rade u Obavještajno bezbjednosnoj agenciji BiH. Mi tačno znamo ko su ti ljudi. Tu je bila i priča o navodnoj nelegalnoj nabavci pušaka za policiju, ali ni to im nije prošlo. Sada su počeli da koriste jedan tužan nesrećan slučaj stradanja mladića Davida Dragičevića, kako bi na ulici pokazali da stanje bezbjednosti u Srpskoj nije adekvatno. Јa sam se juče šetao Banjalukom i vidio sam da ljudi bezbrižno šetaju… Bar 30 mladih parova sa djecom mi je prišlo i tražilo da se sa mnom slikaju… To govori da je Banjaluka bezbjedan grad. A o stradanju ovog mladića raspravljaće se već 10. maja na Skupštini Republike Srpske”, rekao je Dodik.

Na pitanje kako komentariše to što je Atif Dudaković ekspresno oslobođen poslije hapšenja zbog zločina nad Srbima, rekao je da je to još jedna farsa.

“Vjerovatno su znali da je obolio i sada se traži da se zbog njegove bolesti prekine sudski postupak, vjerovatno dok ne umre. Trebalo im je 12 godina da gledaju video kasetu kako Dudaković naređuje ubijanje Srba i uništavanje srpskih sela. Sve pobiju i popale i on nema odgovornosti!? Sve je ovo još jedna farsa i podvala srpskom narodu. Ako Bakir kaže da će Dudaković biti oslobođen onda je to tako i organizovano… Mi se krećemo nezaustavljivo da jednog dana donesemo naše zakone o zabrani djelovanja Obavještajne službe BiH, koja podriva Republiku Srpsku sa Bakirovim potrčkom Osmicom… Zabranićemo rad bh. tužilaštva, suda i SIPE na prostoru Republike Srpske. Mi na to imamo legitimno pravo”, istakao je Dodik.

Na konstataciju da Bakir Izetbegović otvoreno priziva novi rat i povećava proizvodnju oružja, kako kaže, “za nedaj bože”, predsjednik Srpske je reako:

“Problem je ovdje što niko neće da čuje racionalan stav. Ako neko hoće da ovdje prestane priča o povećanoj proizvodnji oružja, a neće, onda bi bilo logično da Republika Srpska i Federacija formiraju komisiju eksperata, koji će obaviti kontrolu svih fabrika u BiH u kojima se proizvodi oružje. Moraju se obići i tajne fabrike i tajna skladišta oružja. Ono što smo čuli od muslimanskih lidera, očigledno je da postoji tajna proizvodnja. Sve fabrike namjenske proizvodnje u Srpskoj su pod kontrolom, a u njihove fabrike oružja niko nesmije da uđe. To je nevažna priča za Mladena Ivanića i one iz Republike Srpske koji sjede u zajedničkim institucijama”, istakao je Dodik.

O nedavnom boravku Valentine Matvijenko, politički najjače žene Rusije, Dodik je istakao koliki značaj Rusija daje Republici Srpskoj.

“Ta posjeta najbolje pokazuje koliki je značaj jedna Rusija, svjetska sila, dala Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu. Lično sam ponosan na saradnju sa Rusijom, koja je principijelna, gdje nemamo nikakvog pritiska sa njihove strane. Valentina Matvijenkomi je prenijela Putinove poruke mira, Želje za dobrom saradnjom i podršku srpskom narodu u Republici Srpskoj. Nama koji smo ovdje prepuni raznih pritisaka i zavrtanja ruku, veoma je relaksirajuca situacija kad iz svijeta dođe neko moćan i kaže – poštujemo vaše stavove i ne želimo da na bilo koji način utičemo na vas”, istakao je predsjednik Srpske.

Komentarišući nedavnu najavu posjete predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana Sarajavu i održavanju izbornog mitinga Dodik je istakao:

“Odlično što je Erdogan najavio miting. Samo se pitam zašto njima smeta kad neko dođe u Republiku Srpsku, a ni ne drži miting. Turska je velika i moćna zemlja, privredno jaka, svojom snagom hoće da vodi autentičnu politiku bez EU i Amerike, i zbog toga ima probleme. S druge strane, Turska u BiH drži isključivo stranu muslimanima i daje im finansijsku i svaku drugu pomoć. Mi to ne možemo promijeniti, samo možemo prihvatiti da budemo “raja” kao što smo nekad bili… E, mi to nećemo! Eto vam vaše Sarajevo, pa u njemu orgijajte sa kakvim hoćete stavovima – mene to ne dotiče. Biće zanimljivo koliko će se ljudi okupiti. Kakva je to farsa da se organizuje miting da bi se navodno okupili Turci koji rade u BiH. Eto, sad ćemo vidjeti koliko ima Turaka u BiH”, naglasio je Dodik.

Na pitanje da će tražiti isti status za Republiku Srpsku ako Kosovo dobije stolicu u UN, odgovorio je da kada je u pitanju Kosovo, Srpska će prihvatiti ono što Srbija odluči.

“Republika Srpska je svoj stav o tome davno rekla. Kad je proglašena takozvana nezavisnost Kosova, mi smo organizovali na parlamentu Srpske rekli da ćemo krenuti u proces samostalnosti Republike Srpske, ukoliko Kosovo dobije stolicu u UN-u. I mi ćemo na isti način kao oni to uraditi i krenuti u referendum. Saradnja institucija Srbije i Republike Srpske je sve bolja, najbolja do sada. To neće da vide samo oni kojima to smeta. Srbija i Republika Srpska, a i predsjednik Aleksandar Vučić i ja imamo odličnu saradnju”, istakao je Dodik.

Јasenovac nikad nećemo oprostiti

“Očigledno je da Srbija i Republika Srpska vode dosljednu antifašističku politiku i da se na taj način ponašaju. Srbe su pobile ustaše koji su bile pripadnici hrvatske nacije. Oni su pobili 700 hiljada Srba, jedini u Evropi su ubijali i djecu… To se ne zaboravlja i to neće zaboraviti ni stotine generacija iza nas. To je ono što su oni nama učinili, a mi njima nikada to nismo uradili. Sada se ponovo pojavljuju elementi državne podrške ustaštvu, kao što su ploča “Za dom spremni” i razvlačenje one zastave tokom komemoracije… I onda kada neko, poput ministra Vulina, reaguje kažu da to nije pristojno, zabranjuju mu da uđe u Hrvatsku. I još kažu da su demokratska zemlja!? Јasenovac ne može da bude oprošten. Pozivam Srbe da ga nikada ne oproste”, naglasio je Dodik.

(Alo)