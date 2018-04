Dodik: Vučić vratio pitanje Kosova na dnevni red

Državni vrh Srbije ulazi u jednu od najdelikatnijih faza rješavanja kosovskog pitanja.

Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da ga u naredne dvije nedelje očekuju najvažniji, ali i najteži razgovori o Kosovu i Metohiji, poslije kojih, kako sam priznaje, ne očekuje dobre vijesti za Srbiju, kaže u razgovoru za Kurir prvi čovjek Republike Srpske Milorad Dodik.

Dodik ističe da je do sada najveći uspjeh predsjednika Vučića na polju najvažnijeg nacionalnog pitanja Srba to što je kosovski problem uspio da vrati u fokus i nametne kao temu.

– Sasvim je jasno da je predsednik Vučić vratio pitanje Kosova na dnevni red. Najvažnije u svemu je da bez stava Srbije nema konačnog rješenja za Kosovo. To je sasvim drugačija situacija od one od prije desetak i više godina, kada je izgledalo da je to gotova stvar i da to ide svojim tokom, bez ikakvih mogućnosti da Srbija na to utiče. Danas je Srbija faktor sporazumjevanja i, koliko god bilo teško razgovarati u gotovo nemogućem dijalogu, bez nje se ništa ne može nazvati rješenjem – objašnjava Dodik.

Na pitanje da li je za Vučića i Srbiju najpogodnije vrijeme da izguraju kosovsku priču do kraja, Dodik naglašava da Srbija u poslednjih 25 godina nikad nije bila jača.

– Srbija je ojačala u smislu prisustva u regionalnim, ali i evropskim i drugim globalnim pitanjima. Da li je to dovoljno za definitivnu odluku, treba procijeniti, jer naravno da s druge strane postoje velike arogantne sile, koje ne žele da to pitanje ponovo vraćaju i redefinišu, odnosno nisu spremne da priznaju svoje ranije greške. Ali ni svijet nije isti. Verujem da i na Zapadu postoji nervoza, jer bi oni da Srbija samo pristane na njihova rješenja, a to je naravno sada nemoguće. Vučić dobro razume politiku, dobro štiti srpske nacionalne interese i vjerujem da će izvući maksimum – naglašava Dodik.

Kako je rekao, Srbi neće pristati na „legitimisanje otimačine“.

Prethodno je poslanik kosovske Demokratske partije Memlji Krasnići tvrdio da se predstavnici Srba vraćaju u kosovsku vladu nakon smjena na vrhu kosovske policije. Simić je rekao da Srpska lista očekuje da će na KiM biti raspisani vanredni izbori i da je sve što se sada dešava, uključujući i izjavu Krasnićija, priprema za pozicioniranje pred izbore.

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je juče da podržava zahtjev najuticajnijeg opozicionog Demokratskog saveza Kosova o održavanju prevremenih izbora.

– Sam čin otimanja teritorije je sporan. Vlasti Srbije ne žele da pristanu na takvu otimačinu i takvu aroganciju kakvu Zapad ima. Nikada Srbija oko toga nije vodila dijalog. Čini se da se on sada pokušava voditi, ali se isto tako čini da ta arogancija opstaje i taj isti odnos velikih sila. Oni koji hoće da kreiraju otimanje Kosova upotrebiće mehanizme i meke i tvrde sile. Međutim, kao što je rekao Vučić, Zapad mora konačno da shvati da kada je riječ o Kosovu nema te cijene koju bi Srbija prihvatila, a koju bi neki sa Zapada da postavljaju u vidu svojih zahtjeva – poručuje Dodik.

Upitan o odnosima Srbije i RS u kontekstu rješavanja kosovskog pitanja, Dodik kaže da će budućnost obilježiti integracija.

– Vrijeme koje dolazi vrijeme je koje će obilježiti različiti stepeni integracije srpskog nacionalnog i državnog, kulturološkog i svakog drugog korpusa. U svakom slučaju, RS i Srbija danas imaju najbolji vid saradnje, i to se neće kvariti – kaže Dodik.

(Kurir.rs)