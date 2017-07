Dodik Ustavnom sudu: Ukinite 1. mart ili nemamo šta da tražimo u BiH

Dan pred odluku Ustavnog suda BiH o ustavnosti 1. marta i 25.novembra, predsjednik RS Milorad Dodik poručuje da će nastati pravi haos ako sudije ne ukinu praznike koji se slave samo u jednom entitetu.

Dan nezavisnosti i Dan državnosti Bosne i Hercegovine su datumi koji, tvrdi Dodik, vrijeđaju srpski narod u BiH.

“Radi se o istim stvarima koju su oni u odluci o ukudanju 9. januara rekli da to ugrožava neke druge, svi znaju da 1. mart mi ne obilježavamo, prema tome i mi smo ugroženi. A ukoliko se utvrdi da to jeste, onda to govori da ova zemlja nema nikakvog smisla i nakon takve jedne eventualne odluke koja bi potvrdila 1. mart, onda mi nemamo šta da tražimo u BiH“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Poslanici iz SDA nisu bili raspoloženi da komentarišu poruke iz RS, ali jeste predsjedavajući Savjeta ministara BiH. Laknulo je Denisu Zvizdiću nakon što je izvještaj o radu njegovog kabineta skinut s dnevog reda, pa je održao kratko predavanje o priroitetima.

“Posvetimo se pravim pitanjima, a ona su pitanja od životnog značaja za BiH, nisu prava pitanja da Sarajevo nikada nije bilo u opsadi, da u Srebrenici nije bio genocid ili da Srbi imaju dvije države, dakle nemaju Srbi dvije države, Srbi imaju Srbiju i državu BiH u kojoj žive Srbi kao ravnopravan i konstutitivan narod“, kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

Situacija nije bila ništa bolja ni kad je Zvizdićev stranački lider Bakir Izetbegović pokrenuo apelaciju za ukidanje 9. januara, poručuju u SNSD-u. I u SZP očekuju pravednu odluku Ustavnog suda.

“S obzirom da nikad nismo donijeli zakon da je 1. mart bilo kakav praznik, kojim je 25. novembar i to obilježavanje je neustavno. Samo očekujemo da Ustavni sud sudi po istim aršimima”, ističe Aleksandra Pandurević, šef Klupa SDS u PD PS BiH.

“Ja mislim da je Ustavni sud napravio grešku kada je prošli put donio odluku oko 9. januara i da je time otvorio “Pandorinu kutiju” sada ovakvih inicjativa”, poručuje Momčilo Novaković, poslanik NDP-a u PD PS BiH.

U HDZ-u ne žele da komentarišu odluku koja još nije donesena. NS RS, prošle godine uputila je apelaciju Ustavnom sudu o utvrđivanju ustavnosti 1. marta i 25. novembra.

Nakon prave drame zbog odluke o 9. Januaru, s nestrpljenjem se iščekuje ono što će sudije sada reći.