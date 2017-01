Dodik: Uskoro rješenje pitanja američkih sankcija

U engleskom maniru, predsjednik Republike i ruski ambasador prvo su se dotakli vremena. Oštra zima u Srpskoj iznenadila je Milorada Dodika, ali, kaže, nije ga iznenadilo što je dobio podršku Rusije, odakle su stigle osude sankcija koje je protiv njega uvela američka vlada.

To je bila jedna od glavnih tema razgovora sa Petrom Ivancovim. Iako je obraćanje ruskog ambasadora bilo planirano, na kraju je zaobišao novinare. Dodik, kaže- rasplet se nazire.

“Na ovom lokalnom planu, to je za mene najbolji dokaz da nisam bio čovjek koji je mogao da trguje sa interesima RS. Očekujem da će to pitanje biti aktuelno još neko vrijeme, ali da se u izvesnom vremenu to pitanje riješi. I to u samim SAD”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Dok je Dodik razgovarao sa Ivancovim, američka ambasadorka, Morin Kormak, u Foči je lupala o pod. Iako se na otvaranju centra za djecu sa poteškoćama u razvoju odlično zabavljala, nije propustila priliku da naglasi da Sjedinjene američke države tačno znaju šta rade, i zbog čega su sankcije predsjedniku Srpske, po njihovom mišljenju, opravdane i neophodne.

“Bili smo veoma jasni sa našim sankcijama. Iako su usmjerene na ono što vidimo kao ključne probleme, kao što su vladavina prava i prijetnje secesijom, one takođe podržavaju put BiH ka EU. Sankcije su veoma kompleksne, ali mislimo da su one jako bitan korak da Međunarodna zajednica pokaže svoju opredjeljenost za napredak građana u ovoj zemlji”, rekla je Morin Kormak, ambasadorka SAD u BiH.

Dok Amerikanci poručuju da samo brane Dejtonski mirovni sporazum, Rusi taj potez tumače kao pokušaj prebacivanja odgovornosti na RS i Srbe zbog narušenih odnosa u BiH. Dodik i danas odgovara da nije pretjerano zabrinut zbog novonastale situacije, i da se ne osjeća ugroženim.