Dodik: Ubijanje Srba u Jasenovcu okarakterisati kao genocid

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se stradanje i ubijanje Srba u Jasenovcu mora na međunarodnom nivou okarakterisati kao genocid.

Dodik je istakao da Republika Srpska podržava organizaciju Međunarodne konferenciju o Jasenovcu u Banjaluci, koja je ranije održavana i u Njujorku i Izraelu, te je zainteresovana da se ona u kontinuitetu održava i daje odgovore na mnoge izazove.

“Osim utvrđivanja činjenica za sistem logora Jasenovac, treba ući i u pozadinu, odnosno pripremu jednog takvog zločina koji se nije desio samo te godine kada se dešavao, već je bio dio organizovane pripreme hrvatskih nacionalista još od samoga početka formiranja zajedničke jugoslovenske države tog vremena”, rekao je Dodik novinarima.

On smatra da su to sve odgovori koji traže da se Jasenovac i stradanje Srba postavi na međunarodna mjesta i da se preduzmu aktivnosti koje će dovesti do toga da se stradanja za koja je odgovorna Nezavisna Država Hrvatska proglase genocidom nad srpskim narodom tog vremena.

“Takva vrsta zločina ne može zastarjeti i smatram da je na generaciji naučnika ovog vremena i političara, ali i budućih generacija, da istraju na zahtjevu da se stradanje i ubijanje Srba u Jasenovcu okarakteriše kao genocid. Nije dovoljno da mi sami sebi to govorimo”, poručio je Dodik.

On je ocijenio da je ova konferencija od ključne važnosti za očuvanje naučne pažnje prema tome šta jeste Jasenovac.

Dodik je, otvarajući konferenciju koju su organizovali Udruženje Jasenovac – Donja Gradina i Međunarodna komisija za utvrđivanje istine o Jasenovcu, rekao da ona treba dati odgovore na činjenice iz vremena koje posmatra, te da na neki način percipira i budućnost.

“Mi moramo afirmisati srpsku, nacionalnu, državnu ideju kao ideju budućnosti i moramo istrajati na tome i ovakva mjesta i jesu za to. Ne smijemo oklijevati da kažemo da je jedna od stvari koju moramo ostvariti državno jedinstvo Republike Srpske i Srbije. To je srpska nacionalna ideja ovog vijeka”, naglasio je Dodik.

On je zaključio da srpsko nacionalno ujedinjenje ne smije biti tabu tema barem kod Srba jer imaju istorijsko pravo na to.

“Moraju se razbiti krilatice o Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini i državi BiH”, smatra Dodik.

On je poručio da stranci uvijek iznova nalaze trenutke da bi se napravili istorijski koraci protiv Srba zbog čega je ideja o Republici Srpskoj za srpski narod neprikosnovena.

“Ta ideja mora biti ojačana jer se urušava na svaki način. Srbima ne dozvoljavaju da imaju političkog i nacionalnog lidera ni u Srbiji, ni bilo gdje. Moramo na to da utičemo i damo odgovore na ova otvorena pitanja”, smatra Dodik.

Predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu Srboljub Živanović podsjetio je da je Donja Gradina najveće stratište na kojem su Hrvati, rimokatolici i muslimani ubili stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma za vrijeme Drugog svijetskog rata.

“To je velika tragedija našeg naroda. I najveći grad Srba nalazi se u Donjoj Gradini i u jasenovačkim logorima smrti. Nikada ne treba zaboraviti da je Hrvatska bila i ostala jedina država koja je imala koncentracione logore za ubijanje djece”, naglasio je Živanović.

On je dodao da su Hrvati i muslimani ubili 110 hiljada djece prema izvoru hrvatske štampe iz Drugog svjetskog rata.

Udruženje Jasenovac-Donja Gradina i Međunarodna komisija za utvrđivanje istine o Jasenovcu organizatori su Sedme međunarodne konferencije o Jasenovcu koja se održava u Banjaluci.

Konferencija se održava u vrijeme učestalih pokušaja da se sistem koncentracionog logora Jasenovac ne samo potisne u zaborav, već da se broj žrtava minimizira, logor preimenuje u radni logor i – povlačenjem raznih neprimjerenih paralela – redefiniše sam pojam genocida, istakli su organizatori u najavi skupa.

Kao i do sada, konferencija će biti posvećena naučnim i stručnim pogledima na genocid počinjen u Drugom svjetskom ratu od Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima.

Učesnici Konferencije razmotriće i pojavu radikalnih ideologija u kontekstu globalnih procesa.

Na skupu će biti predstavljeno više od 30 radova, biće oranizovane dvije panel-diskusije, te promovisane tri knjige.

Konferenciji prisustvuju i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, direktor Sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske Dragan Davidović, generalni konzul Srbije u Republici Srpskoj Vladimir Nikolić.

Skupu prisustvuju i predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” Savo Štrbac, te direktori obrazovnih i institucija kulture u Srpskoj.

(Srna)