Dodik: U narednoj godini riješiti pitanje Ustavnog suda

“Nismo odustali od zakona o Ustavnom sudu BiH, kojim bi strane sudije zamijenili domaćim”, poručuje predsjednik Republike Srpske. Kao glavne krivce zbog toga što se pune dvije godine ne može doći do zakona, krivi BH institucije, a najveću odgovornost vidi u Predsjedništvu BiH.

Optužuje Mladena Ivanića da je malo toga uradio za Republiku Srpsku, na šta je ubzo stigao i odgovor. Dodik tvdi da se pitanje Ustavnog suda, tačnije stranih sudija, mora završiti najdalje iduće godine i da rješavanje statusa te institucije mora biti prioritet djelovanja partija u Sarajevu.

“Naši predstavnici u zajedničkim institucijama tamo ništa nisu učinili. Vjerovatno ćeme neko pitati, a šta bi mogli da učine, pa mogli bi da stave to pitanje na dnevni red i ne dozvole da prođe nijednoj druga tačka dnevnog reda, dok se to pitanje ne riješi. Ja mislim da je to način, jer drugog načina, nema. Ovako vidimo da Ivanovi propoušta sve što je u interesu muslimana u BiH on to propušta, ono što je srbima to ne ide na dnevni red”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpke.

Nakon što je krajem 2015. godine Ustavni sud prihvatio apelaciju Bakira Izetbegvića kojom je ospreno pravo na obilježavanje 9. janura, partije iz Repbulike Srpke poslale su jedinstven odgovor. I u BH parlamentu se pokušalo doći do zakona o Ustavnom sudu, ali svi prijedlozi pali su u vodu i prije rasparave. Nakon toga SNSD i HDZ-e su zagovarale zajedničko rješenje, a Mladen Ivanić je danas imao šta da kaže. Poručuje da on nije taj koji je davao saglasnost za izbor stranih sudija, a prijedloge je kaže ranije najavio i predsjenik Republike Srpske.

“S druge strane, ja već godinu ipo dana očekujem, prijedlog zakona o Ustavnom sud BiH, koji je on najavio sa svojim prijateljem Čovićem, a koga nema. I evidentno je da ga neće biti i evidentno je da on svoje neuspjehe pokušava da prebaci nekom drugom”, istakao je Mladen Ivanić, član Predsjedništva iz Republike Srpke.

Zakonu o Ustavnom sudu BiH najviše su se protivili u SDA. U nekoliko navrata su ponavljali da nije moguće iskljućiti strane sudije ili promjeniti način donošenja odluka u Ustavnom sudu, a da se ne razgovara o kompletnoj Ustavnoj strukturi BiH u vezi sa nadležnostima raznih nivoa vlasti. Iz Republike Srpke se nekoliko puta čulo da bi eliminisanjem međunarodnih sudija bilo onemogućeno preglasavanje na štetu jednog naroda.

“Muslimani žele da zadrže, sve dotle dok im ne poravna sistem kako oni hoće, a ja msilim da smo mi blizu da odbacimo Ustavni sud kao mjesto prihvatljivih odluka”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpke.

Predsjednik Republike Srpske danas ponavlja da je Ustvani sud pokazao kako radi kroz niz odluka spornih za Republiku Srpku. To je mjesto političkih odluka, koje kreiraju nakaradan politički sistem, uvjek i najčešće na štetu Republike Srpke, kaže Dodik, ali neko zakonsko rješenje koje bi promjenilo takvo stanje nije ni na vidiku.