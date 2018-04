Dodik u Modriči: Rafinerija jedna od najboljih kompanija

Završiti Saborni hram u Mostaru do 2020. godine FOTO

Do kraja godine uložićemo milione maraka i zaposliti trinaest radnika, poručuju iz Rafinerije ulja Modriča. Sa prvim čovjekom Zarubežnjefta i predsjednikom Srpske obišli su pogone sagrađene proteklih godina i one u koje namjeravaju da ulože ove godine.

„Ulaganje će iznositi 3.300 000 evra. To ulaganje se odnosi na nove filtere za postrojenje departinacije. Uz to investicija sa nešto manjim iznosom od pola miliona evra to je rekonstrukcija odjeljenja za pakovanje proizvoda“, rekao je Evgenij Koćnjev, direktor Rafinerije ulja Modriča.

Samo u novu opremu uloženo je 12 i po miliona evra što je povećalo konkurentnost rafinerije. Ta brojka, ali i planovi, kaže predsjednik Srpske, govore o namjeri širenja prozivodnje.

„Ovo o čemu smo danas razgovarali ovde i što smo mogli da vidimo najbolje demantuje sve one koji govore o lošim trendovima i lošim pokazateljima kompanije. Imamo uvjeravanje rukovodstva da će kompanija nastaviti da radi“”, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

U prošloj godini Rafinerija je prozvela 12 hiljada tona motornih ulja. Rade punim kapacitetom i uz redovnu uplatu obaveza državi.

„Što se tiče poreza i doprinosa u prošloj godini mi smo islatili u budžet oko 225 miliona evra. Svi porezi su plaćeni na vrijeme“, naveo je Sergej Kudrjašov, direktor Zarubežnjefta.

Isto je i sa platama. Posljednjih pet godina nisu kasnile.

„Prosječna plata u Rafineriji je šest stotina evra. Trenutno zapošljavaju tri stotine osamdeset tri radnika. Nestro grupacija na području BiH zapošljava dvije hiljade radnika. Ove godine planiraju da prerade 920 hiljada tona. Ulja iz modričke rafinerije, koja bilježi rast izvoza, prodaju se i u Vijetnamu.