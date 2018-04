Dodik: U maju rebalans budžeta, veći za 50 miliona KM

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će se u maju ići sa rebalansom budžeta Republike Srpske, koji će biti pojačan sa 50 miliona KM prihoda, ostvarenih u prethodna dva do tri mjeseca.

“To govori o tome da se /ekonomska/ situacija razvija… Mi u Srpskoj živimo od svog rada. Srpska bilježi rast 3,2 odsto u prvim mjesecima, što je ozbiljan rast, imamo pokrivenost uvoza izvozom strujom, pojačava se industrijska proizvodnja”, rekao je predsjednik Srpske.

Dodik je rekao za RTS da je Republika Srpska jedina samoodrživa u BiH i da bi kada bi bila izdvojena i ostavljena da živi kao nezavisna država mogla da preživi, dok sve drugo ne može, ni Federacija BiH, niti BiH.

Kada je riječ o ruskim investicijama, Dodik je rekao da danas u Banjaluci boravi jedna delegacija i da se pokušava dogovoriti rekonstruisanje termoelektrana /dvije državne i jedna privatna/ da im se produži vijek i pojača proizvodnja, što će koštati nekoliko stotina miliona KM.

Dodik je rekao da treba sarađivati i sa Zapadom i da niko nije lud da bježi od toga, ali da Srpska neće diktate koji dolaze od njih.

“Stranci vide da njihovi favoriti propadaju”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da u zalaganju američkog ambasadora u BiH Morin Kormak i šefa Delegacije EU u BiH Lars-Gunara Vigemarka za promjenu Izbornog zakona u BiH postoje “dvije igre”, jer vide da njihovi favoriti propadaju, zbog čega pokušavaju da intervenišu da se promijeni taj zakon.

Dodik je večeras rekao za RTS da je jedna igra sa prijedlogom da se u izborni proces uvede digitalizacija, a druga se odnosi na rješenje Ustanovg suda BiH o Hrvatima.

On je podsjetio da zakon o digitalizaciji treba tek da se usvoji, ali pošto se 7. maja raspisuju izbori, ne postoji šansa da se primijeni taj zakon, čime se “stvaraju uslovi da nema uslova da se održe izbori po zakonu”.

“Zato ide ta intervencija, jer oni vide da njihovi favoriti u BiH propadaju, od /člana Predsjedništva BiH Mladena/ Ivanića do Bakira Izetbegovića i ostalih”, rekao je Dodik.

On je ocijenio da se Amerikanci i Britanci strašno bore, što ne kriju, i govore da je ozbiljno opasna stvar po BiH ako Dodik uđe u Predsjedništvo BiH i tu bude i Dragan Čović.

“Ako tako bude, prvo, oni sigurno neće vladati BiH kao što su vladali do sada. Možemo se konsultovati oko stvari, ali, oni hoće da postavljaju rješenja, oni diktiraju rješenja ovim ljudima koji hoće da to prihvate, mi nećemo da prihvatimo”, poručio je Dodik.

Zbog toga se, naveo je on, sada ide na varijantu da se usvoji zakon o digitalizaciji 17. apirla, pa ako se održe izbori, onda će se naći neka mala politička partija koja će tužiti Izbornu komisiju da izbori nisu održani u skladu sa zakonom.

“Ako ne budu strancima odgovarali rezultati izbora, onda će sud reći da se izbori poništavaju. Znači, to je jedna potpuna igra sa svim, sa ljudima u BiH, sa politikama”, istakao je Dodik.

Drugi segment izbornog zakona, kaže Dodik, jeste priča u kojoj se traži da se realizuje odluka Ustavnogo suda BiH u kojoj je sud presudio da su Hrvati zapostavljeni.

On je kao primjer naveo da se u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz svakog od 10 kantona bira po jedan Hrvat, ali da u Bosansko-podrinjskom kantonu nema nijednog Hrvata.

“Onda se neki Mustafa proglasi Hrvatom i bude izabran u Dom naroda da predstavlja Hrvate. Naravno da je to karikatura”, rekao je Dodik.

Pošto je Ustavni sud rekao da se to mora prilagoditi Hrvatima, Dodik ocjenjuje da sada stranci ne znaju šta će. “Pokušavaju da to prilagode, a Hrvati traže da to bude transparentno. Međutim, stranci hoće da se to još više zapetlja i bude neefikasno”, dodao je Dodik.

On je istakao da Izborni zakon mora da bude dogovoren između političkih faktora u BiH, a ne između stranaca ili bilo koga.

“Sama činjenica da su oni intervenisali veoma javno u toj namjeri da se promijeni zakon, govori o njihovim uplitanjima u javni život. BiH održava neki spoljni konsenzus, ali da bi opstala mora imati unutrašnji konsenzus, koga nema, nije izgrađen”, rekao je Dodik.

(Srna)