Dodik: U Ljubiji radi deset radnika, odakle onda na ulici stotine radnika?

Mašine Arselor Mitala zaustavljene u Omarskoj, radnici pješaci došli do Verića! FOTO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je čudno to što danas u Banjaluci protestuju radnici “Arselor Mitala”, iako se prodaju akcije osnovnog kapitala Rudnika željezne rude /RŽR/ “Ljubija”, koje je posebno pravno lice.

“U RŽR “Ljubija” radi samo deset radnika, odakle onda na ulici stotine radnika? Ko su ti radnici? Zašto oni izlaze na ulicu – treba neko drugi da ispita. Radnici koji štrajkuju glađu u Banjaluci nisu radnici RŽR-a, već nekog drugog preduzeća. Poštujem njihovo pravo da protestuju kako hoće, ali Narodna skupština mora da radi u neutralnim uslovima”, poručio je Dodik.

Komentarišući proteste 150 radnika “Arselor Mitala” u Parku “Mladen Stojanović” u Banjaluci zbog namjere da 64,9 odsto akcija osnovnog kapitala RŽR “Ljubija” bude prodato kompaniji “Izrael investment grupa”, Dodik je rekao novinarima da niko nije protiv radnika koji rade u “Arselor Mitalu”, firmi koja je posebno pravno lice, ističući da se ništa ne dešava sa tom firmom.

“Ne prodaje se ništa što je u vezi sa ‘Arselor Mitalom’, niti se želi pogoršati stanje njihovih radnika. Mogu izraziti zadovoljstvo njihovim statusom, ali mora se razumjeti da to nije firma koja je na dnevnom redu, već je to RŽR ‘Ljubija'”, istakao je Dodik.

On je podsjetio da RŽR “Ljubija” postoji već nekoliko decenija, kao i da postoji procedura koja jasno govori da Vlada kao vlasnik tog preduzeća ima namjeru da proda akcije, jer ne vide da je svrsishodno da ih drži u uslovima zajedničke kompanije u kojima su sva prava “Ljubiji” oduzeta.

Dodik je apelovao na poslanike u Narodnoj skupštini da usvoje odluku Vlade o prodaji akciji, jer je to najbolje i za radnike u “Mitalu” što će, kako je naglasio, pokazati godine koje dolaze.

“Ako ne uspijemo to danas uraditi, ‘Arselor Mital’ vršiće eksploataciju još pet-šest godina, eksploatisaće najunosnija polja, a ostalo kao groblje ostaviti zajedno sa radnicima, dok novi kupac garantuje da je spreman da preuzme sve radnike, čak i ako se ‘Mital’ povuče”, istakao je Dodik.

On je rekao da je ovo bio dobar momenat da se proda državni kapital, da Srpska inkasira određeni novac, da se stvori podloga za rješavanje svih dospjelih obaveza, da se obezbijedi osnova za privredni razvoj i jačanje budžeta što bi omogućilo povećanje penzija krajem godine.

Dodik je dodao da niko nije rekao da postoji većina u Skupštini za to, ali su debata, rasprava i iznošenje činjenica dobri da bi društvo vidjelo na koji način je pitanje postavljeno, jer postoji ozbiljno nerazumijevanje činjenica u vezi sa ovim pitanjem.

“RŽR sa deset radnika, kome su oduzeta sva prava na eksploataciju i bilo kakvu djelatnost, sveo se samo na to da formalno upravlja sa 49 odsto akcija kao manjinski akcionar u ‘Arselor Mitalu’ koja je zajednička firma”, podsjetio je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da poštuje “Mital” i njihova nastojanja, ali da se ne mogu dovoditi u pitanje interesi Republike.

“Niko ništa nije usmjerio protiv ‘Mitala’. Ovdje je riječ o vlasničkoj strukturi i radnici ne bi trebalo da se miješaju u taj segment. ‘Mital’ i dalje ostaje većinski vlasnik sa 51 odsto akcija i niko ne traži promjenu tog odnosa”, pojasnio je Dodik.

On je rekao da “Arselor Mital” vjerovatno želi da bez imalo ulaganja u RŽR “LJubija” postane vlasnik i dijela kojim upravlja Republika, o čemu najbolje govori ugovor o privatizaciji.

“U članu šest tog ugovora navodi se da će se naknadno utvrditi naknade za sve one koji su pomogli u formiranju takvog preduzeća, zbog čega postoji ozbiljna sumnja ko su ti koji treba da dobiju naknade i zašto oni to sada tako žestoko brane i to oni koji su u vrijeme privatizacije ugovor i sastavljali”, naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Vlada Srpske se ponaša odgovorno, jer je RŽR “LJubija” sveden na nikakvu vrijednost i postoji samo formalno.

“Odluka o prodaji je donesena zato što Republika od RŽR nema ništa i od njega ne može polučiti nijedan pozitivan rezultat. Novac od prodaje treba dobiti Republika Srpska i iznos daleko premašuje onaj za koji su Dragan Čavić i tada njegov SDS i PDP ostvarili za prodaju gotovo 800 preduzeća”, istakao je Dodik.

On je podsjetio da su oni izvršili privatizaciju više od 900 preduzeća, od čega je u prodaji njih 750 učestvovalo samo 11 lica.

“Pokrenuli smo pitanje ispravnosti toga, ali se pokazalo da su donosili neke propise koji su im za to davali legitimitet. Postavlja se pitanje šta je društvo imalo od te privatizacije. Oni su inkasirali 20 miliona KM za prodaju 900 preduzeća, a samo jedno preduzeće koje su prodali u Istočnom Sarajevu za budzašto imalo je presu koja je pred sam rat u BiH plaćena 38 miliona dolara”, naveo je Dodik.

On je podsjetio da je aktuelna vlast učestvovala u privatizaciji “Agroprom banke” pri čemu je za državni kapital 1999. godine dobijeno tri i po miliona KM za manjinski dio, dok je sadašnja opozicija prodala “Kristal banku” za jedan evro, a “Banjalučku banku” za 100.000 KM.

“Uspješna privatizacija ‘Telekoma’ ostaje kao jedna od najboljih akvizicija koje smo radili, kao i devastirane Rafinerije i naftne industrije, koja i danas radi i zapošljava ljude u otežanim uslovima poslovanja”, naveo je Dodik.

On je ocijenio da su ove privatizacije neuporedive sa onim šta je uradila opozicija, a “sada se pojavljuju ljudi kao /poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin/ Stanić koji zna kako se malverzacijama kupuje državni kapital”.

“Ono što oni treba da objasne, ne meni nego javnosti, jeste kako 900 preduzeća može koštati 20 miliona KM, a samo 49 odsto jednog preduzeća 92 miliona KM”, rekao je Dodik.

On je dodao da nije siguran da će većina poslanika u Narodnoj skupštini dati podršku odluci Vlade Srpske o prodaji akcija RŽR “LJubija”. “DNS ima svoje razloge zbog čega imamo različite stavove u vezi sa ovim pitanjem i mi to poštujemo, ali smo i dalje u čvrstom koalicionom odnosu”, istakao je Dodik, koji je lider SNSD-a.

On je dodao da nema razilaženja sa DNS-om, iako to opozicija želi.

“Neću se osjećati kao gubitnik ako odluka Vlade ne prođe u Skupštini, ali kao predsjednik Republike ću imati loš osjećaj, jer time Republika Srpska gubi”, rekao je Dodik.

On smatra da “neki odrađuju posao iz člana šest ugovora o privatizaciji prema kojem da će licima koji pomažu ‘Mitalu’ u sklapanju tog posla biti utvrđena naknada”.

“Ne znamo kome je data naknada, znamo ko je učestvovao u ugovaranju. Kada vidimo kako se Čavić bori za ‘Mital’, ponešto je jasno”, dodao je Dodik.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je rasprava o odluci Vlade o prodaji 64,9 odsto akcija “LJubije” kompaniji “Izrael investment grupa”.

(Srna)