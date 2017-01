Dodik: Treći pješadijski puk će biti postrojen u Banjaluci 9. januara

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da, i pored svih osporavanja i stavova Predsjedništva BiH, vidi postrojen Treći puk (RS) Oružanih snaga BiH u Banjoj Luci 9. januara na proslavi Dana Republike Srpske, kojeg je neustavnim ocijenio Ustavni sud BiH.

“Očekujem da vidim postrojen Treći pješadijski puk Republika Srpska na smotri koja će se održati na Trgu Krajine, kako to i dolikuje obilježavanju ovog praznika i kako smo to na neki način i htjeli. Možda neće šetati čitavom ulicom, ali će biti postrojeni na Trgu Krajine, kao i vojni orkestar”, uvjeren je on.

Nakon što na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH nije donesena odluka o učestvovanju Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH zbog nedostatka konsenzusa, Dodik je danas u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao da to neće uticati na njihovo prisustvo 9. januara u Banjoj Luci i da se oko svega dogodila potpuno nepotrebna situacija te da će RS nastaviti da slavi “svoj dan“ i “to će dogoditi i ovog 9. januara”.

“Nismo tražili jedinicu Oružanih snaga BiH, već Trećeg pješadijskog puka koji baštini tradiciju Republike Srpske, njene vojske i ima u svom nazivu RS”, dodao je Dodik i naveo da sve ovo ne smije da utiče na značaj 9. januara.

Optuživši “političko Sarajevo“ da daje najveći doprinos “urušavanju i minimalnog povjerenja Srba u Bosnu i Hercegovinu“, upitao je zašto bi RS bila dio BiH, ukoliko joj se oporava da slavi svoj dan te “da nikada nije bilo manje njeno povjerenje u BiH i da ga gotovo i nema te da je RS unutar BiH zato što mora“.

Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci postavio pitanje da li će “političko Sarajevo“ u narednom periodu pokušati i da ospori naziv Republike Srpske, te dodao da Srpska na to neće pristati i da će ojačati, a ne umanjiti svoju snagu.

“Srbi su okupljeni u državi koja se zove RS, afirmišući svoja prava. Naravno da oko sebe imamo i neprijatelje koji su oličeni u političkom Sarajevu, koji pokušavaju od početka da devastiraju ulogu RS, ali s tim moramo da živimo. Ali nije važno šta oni hoće, da li hoće da vide predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Treći puk, već šta mi hoćemo. Mi ostajemo pri tome da obilježimo 9. januar kao Dan RS”, naveo je.

Tvrdi i da želi da se u BiH napravi sistem koji bi mogao da funkcioniše i za svakoga bude dobar, ali da se uvijek podriva srpski nacionalni interes i “stoga ne želi da bude dio neuspješnog političkog projekta koji se zove BiH”.

Pozvao je da se ne osporavaju prava Republike Srpske, i Srpska to neće raditi drugima.