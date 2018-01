Dodik: Tražili su moje privođenje; Mektić: To nije tačno!

“Tačno je, tražili su moje privođenje u Srbiji”, potvrdio je tvrdnje Aleksandra Vučića Milorad Dodik. Kaže da se to desilo prije godinu dana, direktno optužujući Savez za promjene.

Dodik kaže da zahtjev za privođenje zbog kredita u Pavlović banci nisu tražili samo od Srbije, nego i od drugih zemalja i da, na taj način, izmišljotinama i lažima nastoje da degradiraju pojedince i institucije Srpske.

“Onda su oni uzeli prije godinu, nakon godinu dana od kad su otvorili taj problem, i onda su napisali pismo iz Sarajeva, koje sam ja dobio od ljudi koji tamo rade, i koji traže da kad ja dođem ovdje, da me privedu i ispitaju pod tim okolnostima. Nema potrebe. Što bi mene neko da ovdje privodi ili nešto? Međutim, nije to stvar da ja tu imam nešto reći. Nego je stvar kad Milorad Dodik dođe iz Banjaluke u Beograd da ovi Srbi koji tamo sjede, poturice, koji sjede tamo u zajedničkim institucijama mogli da kažu: “Pa eto i Srbija ga hapsi” , rekao je Milorad Dodik.

“To su laži i pozivam te javno da pokažeš dokument iz sarajeva”, Dodiku odgovara SDS-ov ministar bezbjednosti.

“Nemoguće je da se šalje zahtjev za hapšenje u drugu državu”, poručuje Dragan Mektić. To se, kaže, radi jedino preko potjernice koja se ne šalje u Beograd, nego u Lion u sjedište Interpola.

“On je to uprostio do te mjere da možete uzeti razglednicu, napisati nekome, ne znam, u Srbiji: “Uhapsite toga i toga.” To je čista prevara, dakle, Milorada Dodika.I ako, koliko sam ja sinoć vidio da on kaže da je vidio takav dokument, da ima u posjedu takav dokument, ja ga javno pozivam da pokaže takav dokument”, poručuje Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH (SDS).

I dok Dodik tvrdi da se Srbi iz zajedničkih institucija plasirali nekoliko fabrikovanih priča i da se sastaju svako veče kako bi kreirali stvari protiv Republike Srpske – Mektić uzvraća da je Dodik taj koji obmanjuje javnost i ponavlja jučerašnje tvrdnje da je u Srbiju stigao zahtjev za provjeru finansijske transtakcije, a ne zahtjev za hapšenje.

“Nećemo mu se tako lako skinuti sa grbače zbog toga što je on na grbači naroda već dvadesetak godina. Enormno se putem kriminala i korupcije bogati i ta njegova jedna uska grupa ljudi i kasta, politička, tajkunska oko njega”, rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH (SDS).

“Ministar bezbjednosti u Sarajevu koji je Srbin, Mektić, kaže njemu je san da uhapsi Dodika. Nije zabranjeno sanjati. Čak se ne možeš ni oduprijeti snu. Navali san, ostaneš oznojen i ne znaš zašto”, kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske (SNSD).

Prije Mektićeve reakcije, SDS-u je u saopštenju zasmetalo to što je Dodikovo gostovanje na beogradskoj “Hepi” televiziji direktno prenosio i javni servis. Još jednom su podvukli da je RTRS u službi samo jednog čovjeka pa zbog, kako pišu, beskrupuloznih laži izrečenih na račun funkcionera SDS-a traže da javni servis ugosti nekoga iz njihove partije kako bi odgovorili na sve, kako su naveli, Dodikove laži i klevete. Iz RTRS-a se nisu oglašavali.