Dodik: Teško sam odolio iskušenju da ne dam nalog da uhapse Berecovu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da OHR može misliti šta hoće, ali da je Republika Srpska vojno neutralna, te da ovaj narod mora da se oslobodi stranaca.

Dodik je rekao novinarima u Modriči da je protekle noći šef Regionalne kancelarije OHR-a u Banjaluci /Marijana Berec/ cijelu noć bila u Skupštini podržavajući opoziciju.

“U jednom trenutku veoma teško sam odolio iskušenju da ne dam nalog da je uhapse. Ona tamo podstiče one iz opozicije da ruše parlament i ostale institucije. Dođe ovdje u našu zemlju i ona to radi, dođe ovdje u Banjaluku gdje mi imamo parlament i ona to radi. Zamislite vi tu drskost, dosta više tih stranaca”, istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ovaj narod se mora osloboditi stranaca.

“Može OHR misliti šta hoće, mi smo vojno neutralni. Nas niko neće gurati u NATO i neke druge organizacije bez Srbije, je l` jasno, jasno. Tačka, tačka, ende, gotovo”, rekao je Dodik, komentarišući stav OHR-a da Republika Srpska nije imala pravo da izglasa Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske je naglasio da je “dosta više te priče”.

“Zašto oni nama uvijek ovde drže predavanje, zašto Republika Srpska nema pravo da iznese svoj stav o tome? Ko će meni reći šta smijem, šta ne smijem ovdje?”, upitao je Dodik.

On je naveo da je Republika Srpska rekla da smatra da treba da ostane vojno neutralna.

“Razgovori koje će BiH imati o tome na nekom nivou i sa nekim udruženjem, kao što je, recimo, NATO, podrazumijevaju da ljudi iz Republike Srpske uvažavaju ovaj stav. To šta ovi misle u Federaciji, naravno da oni navijaju za NATO. NATO je bombardovao Srbe ovdje da bi bio na strani muslimana”, naglasio je Dodik.

On je istakao da je Rezolucija obavezna za sve, pa i za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, ističući da je to parlamentarna odluka, odluka većine.

“Taj OHR nema šta da radi pa oni misle da nemamo pravo. Po čemu mi to nemamo? Ajde da vidimo šta će uraditi, da neće možda ukinuti tu odluku ili nešto drugo. Donijećemo odmah sljedeću. Da neće možda primijeniti `bonska ovlašćenja`, ko će ga više poštovati sa ovim zloupotrebama koje je učinio do sada? Ko će to više raditi? To je nevjerovatno”, naglasio je Dodik.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, komentarišući usvajanje Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, rekao je da je spoljna politika u isključivoj nadležnosti institucija BiH.

Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić ocijenio je da Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republika Srpska predstavlja još jedan u nizu direktnih udara na ustavnopravni poredak BiH.

(Srna)