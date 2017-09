Dodik: SzP ne vidi da se grade autoputevi, a voze se njima

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da nije sve završeno kada je riječ o Transportnoj zajednici jer nije ispunjen uslov u vezi sa mehanizmom koordinacije, kako je traženo.



“Neki su iz zamora prihvatili, kao što su iz Evrope, ali kada počne primjena vidjećete da će to ići veoma teško”, rekao je Dodik.

On je istakao da je očigledno bilo potrebno da evropski komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Johanes Han uputi pismo i kaže da je septembar rok za ispunjavanje dva uslova – Transportna zajednica i zakoni o akcizama.

“Onda su pojurili spekulanti, (predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis) Zvizdić koji je spreman da prevari i ozbiljno vara zato što mu Savjet ministara dozvoljava da to čini. On je otrčao u Brisel i potpisao Transportnu zajednicu, mada stvari nisu završene”, naglasio je Dodik.

On je rekao da je Han naveo da se mora izvršiti veća unutrašnja koordinacija u vezi sa tim pitanjem, ali da Zvizdić to nije uradio sa Republikom Srpskom, a bio je obavezan, osim sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem i još nekima. Dodik je napomenuo da su odobrena četiri projekta i to tri u Federaciji BiH i jedan u Srpskoj, što pokazuje šta je Savez za promjene.

“Nismo ništa znali o tome, niko nam ništa nije rekao. Zato smo i rekli `ne može Transportna zajednica ako nismo unutra, hoćemo da budemo i bićemo unutra`. Ima načina da sve to osporimo. Na kraju krajeva, nekako ćemo izdržati do 2018. godine, a onda nikoga više nećete vidjeti u zajedničkim institucijama od ovih koji su sad”, naglasio je Dodik.

On je konstatovao da akcize ponovo dolaze na dnevni red, te poručio da je SNSD spreman da pozitivno glasa, bez obzira što neće glasati Savez za promjene. Dodik je naglasio da su te akcize razvojna potreba Republike, koja je zbog njihovog neusvajanja do sada izgubila direktne tranše od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od oko 150 miliona KM, ali i sredstva koja bi bila usmjerena za izgradnju puteva i auto-puteva.

“Oni (opozicija) se bore za vlast, pa možda im se može nekako okliznuti pa da dođu 2018. godine i onda ne moraju uvoditi akcize, ali oni nisu sigurni da će doći na vlast i zato su spremni da sve zaustave. Ako nema akciza nema ni tih projekata”, rekao je Dodik.

On je dodao da je riječ o ljudima koji ne žele da žive u realnosti i koji smatraju da će zaustavljanjem akciza zaustaviti i tranše MMF-a, bez kojih je Srpska svakako likvidna, iako bi ta sredstva likvidnost učinila boljom. “Kakva je uloga Saveza za promjene govori to da su prije nekoliko dana čak i ugovor sa Evropskom investicionom bankom (EIB), koji je prošao sve mučne procedure, sklonili sa dnevnog reda.

Taj ugovor se odnosi na finansiranje izgradnje autoputa Banjaluka-Doboj. Vjerovatno misle da će sada stati radovi na izgradnji tog autoputa”, rekao je Dodik. On je najavio da će za sedam do 10 dana biti otvorena trasa tog autoputa od Mahovljana do Drugovića u dužini od 10 kilometara, što smatra velikim uspjehom Republike Srpske. “Stalno govore da ništa ne vide šta je urađeno, a voze se autoputevima i putevima koje pravimo.

(Član Predsjedništva BiH Mladen) Ivanić kaže da ne vidi ništa, pitanje je šta on vidi uopšte. Da li se vozio autoputem od Prnjavora do Doboja, kako ne vidi. Čija je to ideja? Da nije bila njegova?”, upitao je Dodik.

On je upitao kako ne vidi Termoelektranu u Stanarima, rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra, a “znao je da odvede predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na gradilište bolnice u Istočnom Sarajevu, iako nema veze sa tim projektom”, koji finansira Vlada Srpske.

Dodik je rekao da je do sada moglo biti ugovoreno još projekata u vezi sa izgradnjom novih puteva, ali da Evropska banka za obnovu i razvoj i EIB ne žele o tome da pregovaraju dok se ne uvedu akcize, koje su osnov za vraćanje kredita. “Svi naši pokušaji da idemo da pravimo autoput do Prijedora, od granice sa Srbijom do Bijeljine moraju da stoje i čekaju akcize. Oni imaju vlast u Bijeljini i pitaju šta je sa autoputem ovdje. Pitajte one koji glasaju”, zaključio je predsjednik Srpske.

(Srna)