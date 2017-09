Dodik: Suspendovanje odluke o referendumu na nekoj od idućih sjednica NSRS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će odluka o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, koja je danas objavljena na internet stranici “Službenog glasnika Srpske”, biti suspendovana na nekoj od narednih sjednica republičkog parlamenta.

“Suspenzija nije trajno odustajanje od tog pitanja, mi smo trajno nezadovoljni otimanjem nadležnosti od Republike Srpske. Konstelacija međunarodnih odnosa je takva da ne trpi nikakav avanturizam i u tom pogledu nije problem da mi ovu odluku suspendujemo”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska od toga ne odustaje i ostaće na Narodnoj skupštini i institucijama da to pitanje ponovo problematizuju.

“Ukoliko se ne bude poštovao Ustav BiH i Dejtonski sporazum, to pitanje se može ponovo vratiti na odlučivanje”, poručio je Dodik.

On je rekao da je potrebno izgraditi konsenzus o bilo kom referendumu koji treba da se sprovede. “Opozicija ne zna ni gdje je, ni šta je, kada je bilo oko referenduma glasali su za to, a onda su na terenu učinili sve da ne dođe do glasanja njihovih ljudi”, dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da je usvajanje referenduma kao načina odlučivanja za Republiku Srpsku jedan od najvažnijih političkih procesa, te najavio donošenje novog zakona o referendumu, gdje treba da se utvrde tačne procedure, da se više ne zavisi od Izborne komisije u Sarajevu, već da se u okviru republičkih institucija jasno evidentira mjerodavno mjesto za utvrđivanje referendumskog kapaciteta.

“To je usvajanje referenduma kao načina osvajanja slobode, jer narodu treba pravo da odlučuje o svim važnim pitanjima i vjerujem da će to jednog dana doći i ovdje”, dodao je Dodik.

On je rekao da vladajuća koalicija, kao odgovorna politička struktura, o tom pitanju nema nikakvu dilemu.

“Zakazivanje referenduma, stavljenje na dnevni red tog pitanja, odigralo je značajnu ulogu, jer je skrenulo pažnju značajnih institucija međunarodne zajednice”, pojasnio je Dodik i dodao da je koalicija spremna da suspenduje odluku.

Na internet stranici “Službenog glasnika Republike Srpske” danas je objavljena odluka o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, prema kojoj se referendum raspisuje na teritoriji cijele Republike.

