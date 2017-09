Dodik: Suspendovaćemo referendum o Sudu i tužilaštvu BiH!

SDA: RS i Srbija nikada neće biti jedno, to su pusti snovi Milorada Dodika

Neće biti referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH. Predsjednik Republike, Milorad Dodik objavio je da će Skupština suspendovati odluku o referendumu, ako ona bude objavljena u Službenom glasniku.

Poručuje da trenutno ne postoje uslovi za njegovo provođenje, zbog političkih podjela u Srpskoj, ali i zbog signala koji su, u posljednje dvije godine, stizali iz Evropske unije.

Pošto je predsjednik Skupštine, Nedeljko Čubrilović prije nekoliko dana potpisao dokument u kome se traži da sve neobjavljene skupštinske odluke ugledaju svjetlost dana, Dodik poručuje da ima rješenje – kako je izglasana, odluka će tako biti i povučena.

“Razumijemo okolnosti i kontkest. Dakle, kontekst i okolnosti su stvoreni nakon raspisivanja tog referenduma. I mogu neki ovde da se smijulje i da kažu da je ovo malo gubitak snage, volje. Ja mislim da se samo radi o odgovornoj politici, kako god to ko vidio, a to najbolje razumiju ljudi. Širi krug ljudi, dakle to je taj kontekt. I mi nemamo problem s tim.”, pojasnio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

O neobljavljenim odlukama Narodne skupštine ATV je prva izvještavala. Opozicija, ipak, preuzima zasluge. Kažu da je suspenzija rezultat njihovog pritiska.

Lider NDP-a, Dragan Čavić, koji samo što nije predao tužbu protiv direktora Službenog glasnika, poručuje da je sada sve jasno. Priča o referendumu, tvrdi, bila je samo predizborna kampanja, pa nije ni čudo što su odluku, kako kaže, skoro dvije godine krili u fiokama.

Iz SDS-a poručuju da opozicija nikad nije bila za takvu odluku, jer su znali kakav će sud dati Evropska unija.

“Ovo je stvarno vrhunac cinizma, ali istovremeno i vraćanje u ustavne i zakonske okrive. Dakle, oni će tu odluku koju su donijeli potpuno nepromišljeno morati da vrate. Pod prijetnjom izolacije, oni su to odlučili da strpaju u ladicu. Na Skupštini se junačili, srbovali, a onda podvili rep i sakrili odluku, što je najprimitivnje, umjesto da urade ono što će sad da urade”, kaže Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

“On je ustvari prevario narod radi svojih ličnih interesa, i upravo radi interesa je spreman sutra prodati svoj narod. U tom čovjeku ne stanuje odgovorno nacionalno biće, već jedan obični manipulator i prevarant”, naveo je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Nema nikakve prevare, poručuje Dodik. Kaže da je zahtjev opozicije za objavljivanjem skupštinskih odluka legitiman, ali da je legitimna i njihova suspenzija. Poručuje da je to samo rezultat odgovorne politike i zaštite nacionalnih interesa. Lider Ujedinjene Srpske slaže se s tom konstatacijom.

Nenad Stevandić poručuje da je za održavanje referenduma svaki put, kada narod od toga ima koristi.

“Mislim da je bolje ne rizikovati da ne uprljamo snagu referenduma nego u ovako napetim okolnostima ići u njegovo provođenje, pogotovo što trenutno nije ključan po pitanju statusa RS, nego predstavlja jedno od političkih pitanja”, navodi Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Ustavni sud RS je, nakon što je odbacio prigovor Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, u jesen 2015. u Službeni glasnik uputio odluku o referednumu. Ona još nije objavljena, ali bi, po svemu sudeći, trebalo da bude u narednim danima. Dok opozicija tvrdi da pitanje rada Suda i Tužilaštva BiH više neće biti dio referendumske priče, Dodik se nada da, ipak, hoće, ali kada se za to stvore uslovi.