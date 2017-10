Dodik: Što se tiče Banjaluke, BiH je, kako sada funkcioniše, “za odbaciti”!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da su Srpska i Srbija, kada je riječ o pitanju razgraničenja između BiH i Srbije, na istoj strani.

Dodik je na konferenciji za novinare u Beogradu poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da u Republici Srpskoj čuju, razumiju i podržavaju stavove Beograda kada je riječ o BiH.

On je naglasio da nema problem u vezi sa stavom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o tome da Srbija podržava teritorijalni integritet BiH, te napomenuo da to nije u suprotnosti sa stavom Banjaluke koja traži da se poštuje Dejtonski sporazum i Ustav BiH.

“To je sasvim fer, to ni ne može biti drukčije. To uopšte nije u suprotnosti sa našim stavom da poštujemo Dejton i Ustav BiH. Drugo su unutrašnji odnosi, ukoliko se oni na ovaj način budu gradili, naravno da će dovesti do toga da BiH bude propala država, koja neće postojati. To je moj stav i tu ništa novo nema”, rekao je Dodik.

On je istakao da ne vidi suprostavljenost stavova u tom pogledu između Banjaluke i Beograda, te smatra Srbija, kao odgovorna zemlja koja je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i najvažniji je faktor stabilizacije i regionalnog mira, ne može ni da ima drugačiji stav.

“Mi nismo usmjereni na bilo kakvu destabilizaciju, mi čuvamo Ustav i hoćemo da se Bosna vrati u ustavne okvire, a to podrazumijeva cjelovitost BiH, ali samo ako se poštuje Ustav, a ne nametnute odluke visokog prestavnika i tu je razlika”, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, što se tiče Banjaluke, BiH je, kako sada funkcioniše, “za odbaciti”.

Dodik je naglasio da BiH nema dok je intervencionizma starnaca i nametanja zakona i odluka.

On je napomenuo da BiH nije problem ako se poštuje član tri Ustava BiH koji kaže da je ona sastavljena od dva entiteta i tri naroda.

Povodom pisanja zagrebačkog “Večernjeg lista” da Hrvatska nabavlja avione F-16 da bi “završila nedovršeni posao u Banjaluci”, Dodik je rekao da to što oni nabavljaju neke američke avione da bi završili nešto su prazne priče koje se čuju od /Stjepana/ Mesića i drugih.

“Bolje da se upute na politički položaj hrvatskog naroda u BiH i shvate da političko pitanje saradnje Srba i Hrvata u BiH jeste pitanje očuvanja identiteta i jednog i drugog naroda, a ne što se bave ovakvim glupostima”, rekao je Dodik.