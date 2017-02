Dodik: Srpski narod je kroz istoriju imao samo jedan cilj

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je večeras u Beogradu, gdje je prisustvovao prijemu koji je povodom Dana državnosti Srbije priredio predsjednik Tomislav Nikolić, da je veoma važno da Srbija bude stabilna i jaka, da bude moćan faktor regiona, faktor stabilizacije i mira.

Dodik je poručio da Republici Srpskoj takva Srbija najviše znači i da joj želi da uspije više nego što možda to objektivno može.

“Srpski narod je kroz istoriju imao samo jedan cilj, a to je sloboda. On nije uništavao slobode drugima, nego je tu slobodu drugima davao, kao što je to bilo i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu”, rekao je Dodik novinarima na prijemu.

Dodik je napomenuo da je sa nestankom Jugoslavije nestala najveća srpska zabluda u novijoj političkoj istoriji.

“Sada imamo Srbiju, imamo Republiku Srpsku i imamo potrebu da najbolje moguće sarađujemo i da Srbima, gdje god oni žive, u bilo kom mjestu, pomognemo, da se osjećaju da imaju maticu, države koje će ih prihvatiti i da će uvijek biti svoji na svome”, poručio je Dodik.

Predsjednik Srpske rekao je da je srpski narod i danas, kao i u vrijeme Prvog srpskog ustanka i Sretenjskog ustava podijeljen u različitim prostorima i različitim političkim i državnim sistemima.

On je ocijenio da bi “sa stanovišta toga danas izgledalo da srpsko nacionalno pitanje nije zaživjelo ili nije riješeno u smislu istinske težnje Srba, a to je da većinski budu obuhvaćeni jedinstvenom državom”.

“I u tom pogledu, apsolutno ta težnja za slobodom srpskog naroda koja je iskazana i tada i danas, vidi se i ovdje i na Kosovu i u Republici Srpskoj, pa i u Crnoj Gori sa ovim događajima, što govori o tome da taj slobodarski nagon i potreba srpskog naroda nisu prestali”, rekao je Dodik.

