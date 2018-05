Dodik: Srpska nema ni sredstava niti mogućnosti da se bavi migrantima

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da neće dozvoliti da migranti budu smješteni u Banjaluku jer Srpska nema ni sredstava niti mogućnosti da se bavi tim pitanjem.

“Imamo mnogo naših otvorenih pitanja i sigurno se neće desiti nijedan kamp za izbjeglice nigdje ne teritoriji Republike Srpske”, istakao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska nama obaveze te vrste i da niko ne može donijeti takvu odluku.

“Protiv toga sam”, poručio je Dodik u izjavi novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je neprihvatljivo to što je Savjet ministara planirao u ovom gradu jer on ne može o tome da odlučuje nego organi Republike Srpske.

“Naša odluka je da to ne možemo prihvatiti, jer smo izloženi mnogim izazovima koje treba rješavati”, zaključio je Dodik.

(Srna)