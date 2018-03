Dodik: Srpska neće dozvoliti korišćenje osiromašenog uranijuma

Republika Srpska neće dozvoliti održavanje NATO vježbe na Manjači u kojoj bi bila korištena municija sa osiromašenim uranijumom i moguće je okupiti 30.000 ljudi na Aerodromu u Laktašima koji bi spriječili slijetanje aviona “A10”, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

“Ljudi u Srpskoj moraju biti svjesni da takve vježbe nisu u našem interesu. Imamo negativno iskustvo sa NATO-om koji nas je bombardovao. Ja nisam iracionalan, znam šta je NATO, šta je moć Zapada, ali ne možete dozvoliti da vječito budete poniženi”, rekao je Dodik sinoć za RTRS.

On je naveo da je dovoljno otići na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i vidjeti oboljelu djecu koja dolaze sa prostora koje je bombardovao NATO.

“Na tim prostorima je pojačana radijacija, broj malignih i drugih teških oboljenja. Ta djeca boluju od teških bolesti. Mi smo vježbalište i u političkom, i u svakom drugom smislu. Ali, ako nemate karakterne političare, upropastiće vam generacije koje dolaze”, istakao je Dodik.

On je naglasio da je za NATO vježbu, koja bi trebalo da bude održana naredne godine na Manjači, saznao slučajno.

“Neki naši ljudi su mi inkognito dostavili podatak da se pregovara o organizovanju velike NATO vježbe u Banjaluci, sa ciljevima na Manjači, gdje će biti upotrijebljeni A10 avioni koji isključivo koriste municiju sa osiromašenim uranijumom. Poslao sam odmah pismo Ivaniću /Mladenu/, a on je odgovorio da ništa ne zna o tome”, kaže Dodik.

Predsjednik Republike Srpske rekao je da se nekoliko dana nakon prepiske sa srpskim članom Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem u Banjaluci pojavila grupa iz Oružanih snaga BiH, među kojima je bilo i Srba, koja je pričala o logistici za NATO vježbu koja je planirana za maj 2019. godine.

“Rekao sam Ivaniću da imam zapisnik o njihovom boravku u Banjaluci, ali on je ponovo rekao – `Nisam upoznat sa tim`. Pa kako nije?! Ko će raditi njegov posao, ako ga on ne izvršava?”, pita Dodik.

On je potvrdio da je jedan srpski general u Oružanim snagama BiH, kojeg je Ivanić u međuvremenu unaprijedio, zagovarao održavanje NATO vježbe na Manjači.

“On je to zagovarao, a i dalje nastavljaju tu priču. Ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji žive u Banjaluci, među kojima je i Ivanić, koji mogu da podrže vježbu. Kada su zatražili od Amerikanaca da potvrde da neće biti korišteni meci sa osiromašenim uranijumom, oni su rekli – neće, ali kako mi da u to povjerujemo? LJudi nemaju povjerenja”, naveo je Dodik.

On je dodao da su politički predstavnici Srpske u Sarajevu svjesni da nakon predstojećih izbora neće tamo sjediti, te da žele na druge da prenesu odgovornost za organizovanje NATO vježbe.

Predsjednik Srpske rekao je da sve što rade predstavnici Srpske u institucijama BiH govori da su opredijeljeni za evroatlantske integracije i ulazak u NATO, iako oni govore da nisu.

“Uprkos činjenici da je Republika Srpska donijela odluku o vojnoj neutralnosti, ti isti iz Srpske koji su dobili politički kapacitet Republike da je tamo predstavljaju, razgovaraju o aktiviranju Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/ i daljem putu prema EU”, naveo je Dodik.

On smatra da je srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić trebalo da kaže da je Narodna skupština Republike Srpske odlučila o vojnoj neutralnosti.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona BiH, Dodik je naveo da je riječ o prevari i pokušaju da izmjenama Izbornog zakona budu proglašeni nefer i nepošteni izbori.

“SNSD to neće podržati, jer smatramo da je to spekulacija, te da se to ne može obezbijediti u ovom vremenu. Mora se sjesti i vidjeti kako da se izmijeni suštinski Izborni zakon i da se obezbijedi njegova transparentnost”, rekao je Dodik.

(Srna)