Dodik: Srpska ne može biti ni pod čijim tutorstvom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da je budućnost srpskog naroda isključivo vezana za postojanje Republike Srpske, bez koje na ovim prostorima nema opstanka Srbima.



Dodik je istakao da su to znali i oni iz Banjaluke, Bijeljine, Knina, koji su se 1992. godine susreli prilikom proboja koridora, a bili su spremni da se bore za slobodu, jer bez slobode i terotirije nema Srba.

“Zato su oni bili spremni da ginu, i zato mi moramo da istrpimo neke stvari”, rekao je Dodik u obraćanju prisutnima na obilježavanju 25 godina od proboja koridora na Dugoj Njivi kod Modriče.

On je izrazio uvjerenje da će Republika Srpska jednog dana biti država i da će sama za sebe odlučivati, bez drugih tutora.

“Neki smatraju da je to samo loše iskazan stav, ali ja vjerujem u to. Da li ću to doživjeti, ne znam, ali siguran sam da će to biti zbog ljubavi ovog naroda prema Srpskoj”, istakao je Dodik i dodao da Republika Srpska ne može biti ni pod čijim tutorstvom, pogotovo ne Sarajeva.

Dodik je istakao da oduvijek postoje nasrtaji na Republiku Srpsku i da nikada ne prestaju, ali da su “najteži oni koji dolaze od naših ljudi u zajedničkim institucijama”.

Prema njegovim riječima, BiH je prihvatljiva samo u onoj mjeri koliko mora, a da Republika Srpska ne da i ne želi da joj neko nameće BiH. Dodik je ponovio da Republika Srpska ne želi u NATO, jer ne želi da pravi granicu na Drini s obzirom na to da Srbija nije članica Alijanse, već da ide tamo gdje je Srbija.

On je napomenuo da Srpska ima veoma dobro saradnju sa Rusijom koja se ogleda u svim poljima, a ne samo onom, kako neki žele da kažu, kojom je spriječeno donošenje rezolucije o Srebrenici.

Savčić: Akcija “Koridor” prva pobjeda za Republiku Srpsku

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je danas na Dugoj NJivi kod Modriče da je akcija “Koridor `92” bila prva pobjeda za Republiku Srpsku u jednoj operaciji, koja je dala i veliki moral za dalju borbu.

Savčić je istakao da je ova operacija imala ogroman značaj, jer je uspostavljena čvrsta fizička veza između dijelova Republike Srpske.

“Time su se stekli praktični uslovi da Republika Srpska profunkcioniše kao država”, rekao je Savčić novinarima na Dugoj Njivi kod Modriče prisustvujući obilježavanju 25 godina od proboja koridora.

Prema njegovim riječima, proboj koridora obezbijedio je da svi dijelovi Srpske, posebno zapadni, mogu računati na neprekidno snadbijevanje ne samo ratnim materijalom nego svim onim što je bilo potrebno za život. On je podsjetio da je upravo zbog toga, kao i zbog umiranja banjalučkih beba, ova operacija bila iznuđena.

Savčić je istakao potrebu da se mlade generacije obrazuju o ovom istorijskom događaju, a da u tome veliku ulogu imaju stariji. On je dodao da na ovom događaju nema mnogo mladih i to ne zato što nisu željeli da dođu, već što su stariji napravili propust.

Obilježavanju 25 godina od proboja koridora na Dugoj Njivi prisustvovali su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.

