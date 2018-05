Dodik: Srpska će preuzeti sve neophodne mjere u vezi migranata

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će Srpska preduzeti sve neophodne mjere da zaštiti svoje građane, njihov način života i imovinu, te institucije od migrantskog talasa.

Dodik je ponovio da će Srpska naći način kako da se odbrani od migrantskog talasa, jer ne želi u budućnosti promjenu strukture stanovništva.

“Ukoliko BiH nije sposobna da štiti interese Srpske, onda nam takva BiH ne treba”, poručio je Dodik nakon sjednice Vlade Srpske o migrantima.

On je naglasio da je BiH “na probi”, te podržao zaključke Vlade Srpske koje je ocijenio kao opsežne mjere koje nisu usmjerene samo na zaštitu Republike Srpske, nego i cijele teritorije BiH.

“Ako sa druge strane imamo dobronamjerne, onda će oni preduzeti mjere zatvaranja granice za migrante, vraćanja migranata iz BiH, mjere dogovora u vezi novih procedura za dobijanje azila i državljanstva”, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske rekao je da mu je žao svakog migranta koji ima problem, ali da Srpska te probleme nije produkovala i da nema sredstva kakva ima Zapad da ih rješava.

On je poručio da oni koji su izazvali migrantsku krizu, odnosno zapadna alijansa koja je napravila probleme na Bliskom istoku, prije svega u Siriji, treba da snose najveću odgovornost za to.

“Nismo naivni da ne mislimo da će oni koji dolaze ovdje ostati kada su Hrvatska, Mađarska, odnosno Evropa zatvorili svoje granice. Nismo to tražili, nije to naša politika, nisu naši planovi i u tom pogledu preduzećemo sve mjere zaštite naše imovine, prava, institucija i Republike”, ponovio je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je izrazio zadovoljstvo potpunim jedinstvom Vlade Srpske o ovom pitanju, te zahvalio premijeru Srpske na pozivu da sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem prisustvuje sjednici.

Komentarišući izjavu lidera SDS-a Vukote Govedarice da problem migranata nije u najznačajnijoj mjeri zatekao BiH, Dodik je rekao da je očekivao da će ih ovaj ozbiljan problem okupiti “računajući da pametni ljudi idu u susret problemima, a ne da ih problemi zatiču”.

“Ako se cijeli svijet bavio pitanjem migranata, ako je to osnovni problem raskola u EU, a čujemo neke naše ljude da kažu da to nije problem, to je nevjerovatno”, ocijenio je Dodik.

On je pozvao SDS da zajedno rade na ovom pitanju, jer je riječ o pitanju načina života građana u Srpskoj, a ne lično pitanje bilo koga.

“Nećemo da ispadnemo naivni. Sa takvim tvrdnjama Govedarica je u najmanju ruku naivan”, zaključio je Dodik.

