Dodik: Srpska će pomoći Mladiću da u žalbenom postupku dokaže nevinost

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska pomoći nekadašnjem komandatu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću da u žalbenom postupku dokaže svoju nevinost.

“Nastojaćemo da uložimo dodatne napore da prikupimo podatke koji mu mogu pomoći. Ima našu podršku”, rekao je Dodik.

On je za beogradski “Kurir” naglasio da će, umjesto suda, istorija dati konačni odgovor ko je zapravo general Ratko Mladić, za kojeg je rezervisano mjesto heroja.

Predsjednik Srpske je istakao da je nedopustivo da su u Hagu osuđeni samo Srbi, dok za srpske žrtve uopšte nema pravde.

“Republika Srpska i njena javnost su rekli šta misle o toj presudi, o karakteru i načinu na koji se u Haškom tribunalu sudi samo Srbima i srpskom rukovodstvu za kolektivnu, odnosno komandnu odgovornost. Sa druge strane, za Bošnjake i Hrvate i njihove zločine nad Srbima nema ni individualne odgovornosti. Republika Srpska će se u ovom trenutku držati jedinstveno”, poručio je Dodik.

On je rekao da “ne vidi da je bilo imalo napora međunarodne javnosti da se brojni zločini nad Srbima kazne”. “To je ključna stvar i tema sada nakon presude Mladiću. Hag nije mjesto pravde”, konstatovao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje može li BiH da iskoristi presudu Mladiću i pokrene reviziju tužbe protiv Srbije za genocid Dodik je rekao da nema elemenata za to.

“Ta priča je samo pusti san i prijetnja koja nema nikakvog smisla. Srbija je dovoljno pravno, politički i državno moćna da ne mora da se osvrće na ovakve prijetnje”, smatra Dodik.

Prema njegovim riječim, za obnavljanje tužbe je potrebna odluka na nivou BiH, a što se tiče Republike Srpske te odluke nema.

“To je tema koja služi potrebama sarajevske politike da drži pažnju nacije. Srbija nije krivac, ona je već suviše bila kažnjena sankcijama koje su joj bile nepravedno uvedene. Ogromnu smo štetu preživjeli zbog toga..sada već znamo da su i Markale nepravedno poslužile kao osnov za uvođenje sankcija Srbiji”, rekao je on.

U vezi prijetnjama smrću, koje su mu upućene iz Federacije BiH nakon izricanja presude Mladiću uz poruku da “Srbe treba istrijebiti”, Dodik je rekao da uvijek kada bude neki takav događaj koji polarizuje čitavu javnost stignu prijetnje.

“Tako se dešava u kontinuitetu. Na nadležnim organima je da se bave tim pitanjem. Ja nemam ni namjeru ni želju da se bavim tim. Moje je da se bavim svojim poslom. Naravno, nisam ni glup ni lud da ne mislim da postoje određeni krugovi u BiH koji bi se na ovakav način obračunavali sa ljudima”, rekao je on.

Kada je riječ o burnim reakcijama koje su uslijedile nakon što je nedavno crtao novu mapu Balkana, Dodik je rekao da je očekivao da će biti zanimljivo.

“Znate kako, taj neki `civilizovani svijet` koji se ovdje pojavljuje i drži nam lekcije o pravu na demokratičnost, zloupotrebljava sada ovu priču. U tom intervjuu su insistirali na tome da je to hipotetičko pitanje i ja sam dao svoj hipotetički odgovor. Moj lični stav i stav Republike Srpske je da ne priznajemo Kosovo. To je sastavni dio Srbije”, rekao je Dodik.

Takođe, kako je naglasio BiH ne može da prizna Kosovo. “Kosovo je jedna vještački i politički stvorena tvorevina, koja je, u suštini u funkciji ocrnjivanja Srbije i srpskog naroda. Najvažnije srpsko državno pitanje danas je Kosovo. O svojoj teritoriji odlučuje samo Srbija i u tome podržavam zvaničnu politiku Beograda”, jasan je Dodik.

On je dodao da Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ne može tu ništa.

“Od toga tek nema ništa. Politička karijera Bakira Izetbegovića je u krizi. Izgubio je partiju, izgubio je izbore u Srebrenici, izgubio je pola poslaničkog kluba. U posljednje vrijeme je izgubio sve što je mogao izgubiti. Naravno, sada koristi te neke univerzalne teme, poput sukoba.

Naravno da nema ništa od sukoba”, poručio je Dodik.

Komentarišući Izetbegovićeve riječi da je za cjelovitost BiH spreman da ode do kraja, uključujući i rat, Dodik je rekao da bi ” ako bi krenuo iz Sarajeva prema Banjaluci mogao da dođe do Zenice”.

Komentarišući tvrdnje ratnog komandanta Armije BiH Nasera Orića da nesmetano ulazi u Srbiju, iako je na potjernici zbog zločina nad Srbima, Dodik je rekao da misli da Orić laže.

“Orić ima patološku potrebu da ponizi Srbiju i srpske državne strukture. On je jedan obični spletkaroš koji ima na umu samo da se obračunava sa svim što je srpsko. Mislim da on ne smije ni da priđe granici Srbije. Nema ni jednog svjedoka za to. Sad se on podsmijava ovoj priči”, rekao je Dodik.