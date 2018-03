Dodik: Srpska će podržati sve što Srbija čini po pitanju Kosova

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vjeruje u državnu politiku Srbije i da će Srpska pratiti i podržati sve ono što Srbija i njeno rukovodstvo čine o pitanju Kosova.

Dodik je iskazao podršku Srbiji u nastojanju da očuva svoj teritorijalni integritet i dijalogom pokuša da riješi pitanje odnosa sa Prištinom.

“Osjećam se veoma poniženim činjenicom da su oni /Albanci/ upotrijebili nasilje nad jednim čovjekom /Markom Đurićem/, koji nije bio ni naoružan, kao i nad grupom naših ljudi koji su tamo /na Kosmetu/. To će ostati pečat ovog vremena i tražiće adekvatnu mjeru”, rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Dodik je ocijenio da su Albanci pretjerali i da je ono malo nekog povjerenja prema njima potpuno izgubljeno.

Prema njegovim riječima, bez obzira što je Kosovo državno pitanje Srbije, u emotivnom i pojmovnom smislu je i pitanje svakog Srbina gdje god se nalazi.

“U tom pogledu smatramo da imamo oko toga šta da kažemo”, istakao je Dodik.

On je podsjetio na stav Narodne skupštine Republike Srpske da Srpska ima pravo na nezavisnost, ako UN prizna nezavinost Kosova, jer gotovo identične situacije ne mogu da imaju različita rješenja.

“Taj skupštinski zaključak je veoma aktuelan i nikada nije stavljen van snage. U svakom slučaju, vidjećemo u narednim danima na koji način ponovo se baviti tim pitanjem i zaključkom Narodne skupštine”, rekao je Dodik.

Dodik je izrazio uvjerenje da će Srbija svojom aktivnošću na regionalnom i globalnom planu obezbijediti pravi i adekvatan odgovor u vezi sa Kosovom.

On je rekao da je Kosovo gotovo bilo izgubljeno do prije nekoliko godina na šta je ukazivalo i ono što se dešavalo na međunarodnom planu, ali da je aktuelna vlasti u Srbiji predvođena Aleksandrom Vučićem vratila to pitanje na međunarodnu scenu u okvire međunarodnog dijaloga.

“Gotovo je bilo definitivno prije pet do šest godina da se Kosovom niko nije ni bavio u Srbiji. Ja vjerujem u državnu politiku Srbije i mi ćemo pratiti i podržati sve ono što Srbija, njeno rukovodstvo, predsjednik i Vlada čine na tom pitanju”, istakao je Dodik.

(Srna)