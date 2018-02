Dodik: Sretenje je praznik i Srpskoj

Vučić: 2025. nije sveto pismo, ali želimo u EU do tog datuma

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odlikovao Ordenom Republike Srpske na ogrlici, čestitao je građanima Srbije Dan državnosti, ističući da se Sretenje kao praznik doživljava i u Srpskoj.



Dodik je naglasio da odlikovanje Vučiću predstavlja izraz poštovanja za ono što je učinio za Republiku Srpsku, za razumijevanje uslova u kojim Srpska postoji, za samopregoran rad kao premijera i predsjednika Srbije da se odnosi poboljšaju i riješe mnoga pitanja za obične ljude u mnogim oblastima, poput školstva, zdravstva…

“Republika Srpska cijeni vaš doprinos tome da je naša saradnja danas najbolja i vidljiva je na mnogim projektima koji su realizovani, ali je važnije reći da najviše znači ona dobrodošlica koju ovdje osjećamo i podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu i politici Srbije prema BiH”, rekao je Dodik dodjeljujući orden Vučiću u Beogradu.

Vučić je zahvalio na Ordenu Republike Srpske na ogrlici, istakavši da je to za njega velika čast, ali i obaveza i odgovornost, te izrazio nadu da će opravdati veličanstveno priznanje koje mu je dodijeljeno i da se Srpska nikada neće pokajati zbog toga.

On je poručio da će dati sve od seba da pomogne Republici Srpskoj na svaki način i u ljudskom smislu, a u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

“Prihvatio sam orden zato što znam da mnogo toga moramo da učinimo i za naš narod u Republici Srpskoj”, rekao je Vučić.

On je podsjetio na da su odnosi Srpske i Srbije odlični, istakavši da još mnogo toga može da se napravi u svim sferama života – ekonomije, obrazovanja, zdrastva.

“Ponosan sam na odnos koji ni na koji način ne ugrožava ni BiH, ni bilo koga drugog u regionu. Ponosan sam na odnos ljudi. To je odnos Srpske i Srbije u kom nema nikakve trzavice, niti ljubomore, niti sukoba i svađa, kao što je to uvijek bilo među Srbima”, dodao je Vučić.

VUČIĆ: NEMA VEĆE SVETINJE OD SLOBODE

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je jedina želja Srbije da srpski narod bude slobodan i svoj na svome, te da nikome neće biti dozvoljeno da ruši tu slobodu, od koje nema veće svetinje.

Vučić je novinarima u Beogradu rekao da je današnji dan veliki dan za srpski narod, podsjetivši da je na Sretenje 1804. godine Srbija ustala u borbu za slobodu, a da je 1835. godine dobila Ustav.

On je odbacio u javnosti povremeno prisutne podjele na “Srbe s one i sa ove strane Drine”, uz napomenu da se to nekada i politički zloupotrebljava.

“Iako živimo u različitim državama, mi smo Srbi, mi smo jedno, ne postoje hrvatski, bosanski, slovenački ili neznam kakvi Srbi, mi pripadama jednom narodu”, naglasio je Vučić.

Centralna manifestacija obilježavanja Dana državnosti biće održana danas u Orašcu u prisustvu najvišeg državnog rukovodstva Srbije i Republike Srpske.

(Srna)