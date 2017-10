Dodik: Srbi kao narod nikada nisu prestali da budu meta mnogih

Dodik: Borenovića niko nije zvao na sastanak, on je nebitni drekavac

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da Srbi kao narod nikada nisu prestali da budu meta mnogih, te da moraju da budu svjesni da ne smiju propustiti nijedan trenutak koji će ih približiti tome da obezbijede svoj status onako kako žele.

“Danas postoji svijest i u Srbiji i u Srpskoj da smo bili eksperiment i da su se drugi igrali sa našim sudbinama, istorijom, otimali teritorije i proglašavali ih državom. Ništa nas nisu pitali, ali su nas optuživali za razne stvari, bombardovali nas, bacali osiromašeni uranijum…”, istakao je Dodik.

Na pitanje novinara da prokomentariše procjene istoričara da će naredna godina biti ključna i za Srpsku i Srbiju, a da će Srbi biti “glavna meta”, Dodik je novinarima u Zvorniku rekao da te tvrdnje vjerovatno imaju uporište u tome što vide da je “Evropa zamorena, nema snagu koju je imala prije nekog vremena, da EU ima vlastitih problema koje ne može da riješi i pitanje je koliko će u budućnosti uopšte biti kredibilna da uspostavlja pravila koja važe za ovaj prostor”.

“Da li danas postoji EU kada u njoj nije Engleska ili kada se raspada jedna od njenih članica? To govorim da bi mi ovdje, s obzirom na to da smo skloni da propuštamo istorijske trenutke, bili svjesni da ne smijemo propustiti nijedan trenutak koji će nas približiti tome da obezbijedimo naš status onako kako mi želimo”, istakao je predsjednik Srpske.

Podsjetivši da SAD i njen predsjednik Donald Tramp poručuju da se neće miješati u unutrašnje stvari drugih zemalja, Dodik je rekao da sve to nije dovoljno da se bude avanturista.

“Mi moramo da vodimo računa da se očuva mir i stabilnost i da naš interes ostvarimo političkim sredstvima”, naglasio je Dodik.

Upitan da prokomentariše tužbu za klevetu koju su, kako su objavili pojedini mediji, protiv njega podnijeli članovi porodice Izetbegović zbog izjave da je Alija Izetbegović bio član “Handžar divizije”, Dodik je rekao da je on samo ponovio ono što su mnogi rekli prije njega.

“Postoje razni istorijski podaci, ali i svjedoci koji su prije mene govorili da je Alija Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije, a o tome je čak pisao i ugledni ‘NJujork tajms’, pa Izetbegović nije tužio taj list. U nedostatku silnih stvari koje su gurali protiv mene u Tužilaštvu, sad im je očigledno ostalo još samo to”, rekao je Dodik.

On je dodao da to samo govori da treba zaista izučiti i vidjeti šta je od toga istina i činjenica, a na njima je da odluče hoće li to da čine ili ne.

(Srna)