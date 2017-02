Dodik: Srbi imaju legitimno pravo da istaknu svoje zahtjeve

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srbi imaju legitimno pravo da istaknu svoje zahtjeve, te naglasio da se ne može očekivati na Balkanu da budu riješena sva nacionalna pitanja drugih naroda, a da srpsko narodno pitanje ostane rasparčano u nekoliko zemalja.

Dodik je za “Sputnjik” rekao da poštuje međudržavne granice, ali da traži da se poštuju i entitetske granice u BiH jer su one dio onoga što piše u Dejtonskom sporazumu.

O prijedlozima bivših zvaničnika i ambasadora sa Zapada za prekrajanje granica na Balkanu, Dodik je rekao da nije nikakvo čudo da govore jedno kad su ovdje, a drugo kad odu.

“Ali, ono što ostaje ovdje jeste nama navučena luđačka košulja koju mi ovdje treba da raspetljavamo. Dakle, očigledno je da je multikulturalizam propao, i to nisam ja rekao. To je rekla i /Angela/ Merkel, /Dejvid/ Kameron, to govore mnogi drugi”, istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, multinacionalne i multiteritorijalne organizacije su u krizi, kao EU, i sve složene zemlje, kao što se vidi u Španiji i Britaniji. Mnogo se stvari promijenilo, kaže, a ovdje se pokušava držati zaleđeni koncept od prije 30 godina.

“Ako pokušate da nametnete dijalog o tome, vi ste nacionalista, populista. U suštini čitav svijet se dramatično mijenja, a u ovom dijelu jugoistočne Evrope, koji je bio refleks te optimistične Evrope i zapadnog svijeta, se ne dovodi u pitanje nijedna stvar koja je tada nametnuta nasiljem”, istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da on i dalje ostaje na svojim pozicijama u kojima ne može da shvati da je neko u procesu raspadu Jugoslavije prihvatio i modelirao raspad te zemlje, a da je u BiH koja je bila sinonim za malu Jugoslaviju, ostavio iste narode koji nisu mogli da se dogovore na nivou bivše Jugoslavije i rekao: “Vi Srbi, Hrvati i muslimani, koji niste mogli na nivou Jugoslavije da sarađujete, sad ima da ćutite i da sarađujete na nivou BiH”.

“To nije moja zabluda, ja sam imao zabludu i ona je bila Jugoslavija. I nisam jedini u tome. Ta zabluda je najveća zabluda srpskog naroda u novijoj političkoj istoriji. Ali, kad smo došli u poziciju da Jugoslavija ne postoji i kad znamo da BiH kao takva nikada nije postojala kao zasebna država kroz istoriju i uvijek je bila dio većih konglomerata, monarhija i da nikada nije imala samostalni status, mi se sada vježbamo 20 godina zato što je neko po kancelarijama po Zapadu rekao ovo moramo. Moramo da pokažemo da može, a u isto vrijeme ti isti principi multietničkog društva im propadaju po Zapadu”, istakao je Dodik.

On je rekao da je veoma svjestan da postoje utvrđene granice, ali postoje i u okviru BiH entitetska razgraničenja.

“Ja tražim da se one poštuju. Ja poštujem međudržavne granice, onda tražim da se postoje i entitetske granice jer su one dio onoga što piše u Dejtonskom sporazumu”, istakao je Dodik.

Taj problem, smatra on, očigledno se mora rješavati tako što će se u političkom i teritorijalnom smislu praviti organizacija koja će pokrivati u velikom obimu narode koji su kompaktni.

“Ne možete očekivati na Balkanu da riješite sva nacionalna pitanja drugih naroda, a da srpsko narodno pitanje ostane rasparčano u nekoliko zemalja i da pokušavate u svakoj od tih zemalja unilateralno da nametnete rješenje koje je u suštini antisrpsko. Rušenje Dejtona od strane međunarodne zajednice u BiH je antisrpska aktivnost koju međunarodna zajednica sprovodi sve vrijeme. Mi nismo imali ništa protiv Dejtona, ali jesmo imali protiv intervencije stranaca”, istakao je Dodik.

Na pitanje da li se može reći da će biti mira na Balkanu kad se riješi srpsko nacionalno pitanje, Dodik je rekao da ni on niti Srbi ne prijete miru.

“Ali, Srbi imaju legitimno pravo da istaknu svoje zahteve. Suočeni ste, recimo, na Kosovu s činjenicom da se mora riješiti albansko pitanje, ali očigledno da niko neće da postavi srpsko pitanje na samom Kosovu”, rekao je Dodik.

On smatra da će Srbi sami morati donijeti odluke o daljem kretanju.

“Hipotetički govoreći, prostor u kome bi se organizovalo da Bošnjaci imaju svoju državu u kojoj su dominantna većina, Srbi imaju svoju u kojoj su dominantna većina, Hrvati svoju, Albanci svoju djeluje da bi moglo da bude najbolje moguće rješenje za dugoročnu stabilnost”, naglasio je Dodik.

Komentarišući izjavu direktora Kancelarije za jugoistočnu Evropu u Stejt deparmentu Metjua Palmera, koji je rekao da odluka o uvođenju sankcija Dodiku predstavlja “odgovor na njegove stalne antidejtonske aktivnosti i izjave”, predsjednik Srpske je pozvao Palmera da pokaže jedno mjesto gdje je kršio Dejton.

On je istakao da su sankcije protiv njega recidiv prošlosti i da vjeruje da se to neće dugo održati. Palmer je, smatra Dodik, očigledno prihvatio logiku američke Ambasade u Sarajevu.

“Vidjećemo na kraju da li je to definitivan stav i nove američke vlasti. Ima nekih ljudi sa kojima kontaktiramo, a koji su na nekim važnim mjestima i koji pokazuju razumijevanje za razgovor na tu temu. Čuo sam nekoliko puta novog predsjednika Donalda Trampa koji govori o tome da se neće miješati u poslove drugih zemalja. Naravno da velike zemlje ne mijenjaju brzo svoju politiku, ali mislim da je stvorena atmosfera za dijalog i to može da bude dobro”, istakao je Dodik.

(Srna)