Dodik: Spremna deklaracija o opstanku srpskog naroda, dogovaramo detalje

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas u Beogradu da je Srbija nezaobilazan faktor stabilnosti u regionu, te da je Srpska spremna da je prati i pruži podršku naporima koje čini za održavanje stabilnosti u regionu.

Dodik je nakon sastanka Savjeta za implementaciju sporazuma o specijalnim paralelnim vezama koji čine predsjednik Srbije, predsjednik Republike Srpske, predsjednici Vlada jedne i druge Republike, rekao da je tokom sastanka bilo riječi o deklaraciji o opstanku srpskog naroda, da je nacrt deklaracije završen, te da zajedničke komisije Srbije i Srpske treba da dogovore detalje.

“Onda će biti stvoreni uslovi da se to uputi parlamentima. Cilj je da to bude u ovom mjesecu, vjerujemo da ćemo to imati na taj način, da ćemo finalizirati taj dokument i da će on biti brzo poznat javnosti”, istakao je Dodik.

On je naglasio da je tokom sastanka bilo riječi i o pitanju razgraničenja BiH i Srbije, te da Republika Srpska i Srbija imaju identičan stav o tom pitanju.

“Mi to ne doživljavamo kao suštinsku državnu granicu, nego formalnu liniju koju treba usaglasiti, imajući u vidu međunarodne standarde. U svakom slučaju, prijedlozi da se to učini najefikasnijim i najboljim i za jednu i za drugu stranu svakako su na dnevnom nivou naših razgovora”, rekao je Dodik.

On je naglasio da sporne tačke i mjesta razgraničenja utvrđuje komisija, a da je linija razgraničenja i linija dodira Srpske i Srbije, te da u tom smislu za Srpsku nema ništa sporno.

“Recimo, Željeznička stanica u Štrpcima na pruzi Beograd-Bar. Taj dio treba nekako da ispeglamo i da to ne bude problematično. A i mi u Srpskoj imamo tamo gdje je Drina iskakala da ostanemo pri stavu da je sredina Drine i sama granica. U tom pogledu niko tu ništa ne dobija i ne gubi i to je logično”, rekao je Dodik.

On je dodao da dosadašnja iskustva iz Sarajeva ukazuju na to da će oni pokušati da to iskomplikuju.

“A njih ne treba ništa da se pita, to nije ni njihova zemlja, ni njihova nadležnost, odnosno imaju nadležnost, ali ne mogu to da spriječe. Vjerujem da će se o tome u BiH postići konsenzus, ako to Srpska kao faktor koji je važan u BiH prihvata. Mi smo na strani prijedloga koji dolazi iz Srbije”, poručio je Dodik.

On je dodao da je to sada izvan ruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i da zna kako će političko Sarajevo reagovati o pitanju razgraničenja i da li će to pitanje biti riješeno do kraja godine.

“Naša saglasnost postoji oko predloga koji dolazi iz Srbije. Hrvati, vjerujem, neće praviti problem. Mi Srbi, ne pravimo. Muslimani mogu da iz drugog poriva prave probleme”, ocijenio je predsjednik Srpske.

Govoreći o mostu Ljubovija-Bratunac, Dodik je ponovio da su problemi na strani BiH i da se odnose na izgradnju graničnog prelaza, a dijelom i na izuzimanju zemljišta.

On je naglasio da je Srbija završila svoje aktivnosti na vrijeme, ali da su do poteškoća oko završetka tog projekta doprinijele spore i teške procedure na nivou BiH.

“Sa strane Srbije sve je učinjeno efektno i Srbija je tu učinila najviše. Naša zahvalnost za to. Riječ je ne samo o važnom mostu, nego o objektu koji je realizacija želja tog naroda nekoliko decenija i više”, naveo je Dodik.

Osvrćući se na sam sastanak on je rekao da je razgovarano o dostignućima međusobne saradnje.

“Želim da kažem da su sve aktivnosti koje smo planirali u proteklom periodu realizovane i danas je ovo bila prilika da vidimo šta bi bio naš imperativ saradnje u idućoj godini”, rekao je Dodik.

On je naglasio da će se na današnjoj sjednici dvije vlade na operativnom nivou razraditi kretanja kroz 2018. godinu u vezi sa specijalnim odnosima Srpske i Srbije.

“Ovo je zgodna prilika zato što se radi o periodu kada se prave budžeti jedne i druge republike da zajednički vidimo na koji način se mogu angažovati određena sredstva za probleme koje imamo u dodiru na granici ili u unutrašnjosti Republike Srpske i Srbije”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, i Srpska želi da bude prisutna u Srbiji na način kako je Srbija prisutna u Srpskoj i planira da interveniše u adaptaciju škole ili nekog vrtića.

“Odabraćemo pažljivo mjesto i vidjećemo na koji način će to biti”, rekao je Dodik i dodao da je bilo riječi o ekonomiji, o potrebi ulaganja i u Republiku Srpsku i u Srbiju, kao i o potrebi da se okupe ljudi porijeklom sa prostora Republike Srpske, a žive u Srbiji, te da se vidi kako bi mogli da se podrže u smislu privrednih aktivnosti.

