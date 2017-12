Dodik: SNSD, prema anketama, ima podršku između 41 i 47 odsto!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će na izborima 2018. godine obezbijediti široki front koji će dobiti 70 odsto glasova i taj front će otići u zajedničke institucije, formirati vlast u Srpskoj, biti jedinstven i biti udarna pesnica srpskog naroda i Republike Srpske.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, ponovio je da ima vremena za priču o tome za koju funkciju će se kandidovati na predstojećim opštim izborima, da ima raznih varijanti, ali da u partiji i koaliciji još nisu pričali o tome.

On je naveo da ne razmišlja o protivkandidatima, jer ankete govore da im neće pomoći ni muslimanski glasovi iz inostranstva.

“Pošto je Mirko Šarović najbolji srpski musliman u BiH, vjerovatno računa na scenario kakav je bio sa Mladenom Ivanićem, koji je prošli put kao kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH pokupio 38.000 glasova i tako pobijedio Željku Cvijanović, koja je od njega imala 20.000 više srpskih glasova. Naše kalkulacije govore da im neće pomoći ni 100.000 muslimanskih glasova”, rekao je Dodik za “Euroblic”.

Na pitanje da li će SNSD prepustiti DNS-u jednu od funkcija, Dodik je odgovorio da SNSD, prema raznim anketama, sada ima podršku između 41 i 47 odsto. “Svi ostali zajedno su tu negdje kao mi. To stvara i odgovornost, a ona mora da ide ka tome da SNSD ima kandidate. Razgovaraćemo, ali SNSD će imati kandidata za predsjednika Srpske i člana Predsjedništva”, napomenuo je Dodik.

Na pitanje da li će poslije izbora pristati na saradnju sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem u Sarajevu, Dodik je rekao da će SNSD predstavljati Srpsku na nivou BiH.

“Ako idete čvrsto i uvjereno u politički stav, šta vas briga ko je sa druge strane. Bošnjački narod će izabrati a ne ja. Mi nismo ni u kakvom savezu sa SDA, kao što je SDS preko ‘narodnjačke priče’. Mi smo odgovorni samo ovom narodu. Nemam problem ni da im ustane rahmetli Alija Izetbegović i da se tamo postavi”, rekao je Dodik i dodao da nikoga u Federaciji BiH ne favorizuje.

Dodik smatra da nije rješenje to što se Savez za promjene u svojoj politici dovija od tačke do tačke sa željom da u zajedničke institucije ukrca što više svojih.

“Oni sada uvode sistem neke nadređenosti zajedničkih insitucija koje nikada nisu bile nadređene entitetima. Najveća pobjeda SNSD-a je što je Željka Cvijanović izlobirala mehanizam koordinacije, gdje bez pismene saglasnosti nadležnog organa Srpske, niko ne može da predstavlja Republiku u institucijama BiH”, rekao je Dodik.

Dodik je na pitanje koliko po nacionalne interese Srpske loše što je opozicija odustala od “pomirenja”, Dodik je odgovorio kako se od početka vidjelo da je to neko fingiranje, jer su tražili razgovore i onda istog dana dali uslov da se potpiše sporazum do održavanja prve naredne sjednice Narodne skupštine.

On je naveo da se vidjelo da to nije bilo iskreno, niti prilagođeno realnim mogućnostima, ali smatra bitnim da društvo u Srpskoj nije podijeljeno, te da Srpska nije u pat poziciji.

On je rekao da je opozicioni dokument pročitao jednom i da ga je odbacio, jer je podrazumijevao nametanje paralelnog sistema vlasti, maltene formiranje zajedničkih radnih grupa koje će umjesto Vlade Srpske predlagati zakone.

“Gdje to ima? Smatrali smo da treba da se vrate u Narodnu skupštinu i da se podigne njen dignitet. Ne mislim da je Skupština izgubila dignitet, ali jeste opozicija radeći u njoj. Potpuno su zanemarili procese odgovornosti vezano za zajedničke institucije i to je nedopustivo”, istakao je Dodik.

On je naveo da je njegov prijedlog bio definisanje nastupa u institucijama BiH, ali to više nije tema. “Nisam odustao od daljih razgovora /sa opozicijom/, kada god hoće možemo razgovarati”, rekao je Dodik, te napomenuo da u Srpskoj postoji manifestovana većina, što se mora poštovati.

Predsjednik Srpske je ponovio da neće biti “Dejtona dva”, jer je konstelacija međunarodnih odnosa bitno promijenjena, te je ocijenio da je iluzija da BiH može biti sastavljena zavrtanjem ruku Srbima i međunarodnom intervencijom, o čemu misli “zaluđeni bošnjački politički krug u Sarajevu”.

Na pitanje da li će Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk biti na obilježavanju Dana Republike 9. januara, Dodik je rekao da o tome nije donio nikakvu odluku, te da on ne odlučuje o upotrebi jedinice Oružanih snaga BiH.

Dodik je ponovio da ne želi poniženja kao prošle godine, te je pozvao Ivanića da dovede jedinicu i učestvuje u defileu, a ne da ih stave da stoje u nekom ćumezu.

“Ako Ivanić može dovesti jedinicu koja će sa našom policijom defilovati ulicama Banjaluke – pristajem i aplaudiraću. Ali da nekoga moljakam ili da neko dovede jedinicu da je postroji samo sebi u čast, a ne u čast Srpske, ja to poniženje Republike ne dozvoljavam. Mi pravimo počasnu jedinicu koja će biti postrojena u čast Republike, a ne u čast Dodika, kao što se ta jedinica postrojava u čast Ivanića”, rekao je Dodik.

Kada je riječ o provođenju peticije u Srpskoj o radu Suda i Tužilaštva BiH, Dodik je rekao da je to ozbiljna tema i da to niko neće izbjeći. “Mi smo to locirali za malo kasnije. Ako uđemo u poziciju da budemo vlast na nivou BiH, a vjerujem da hoćemo, neće biti nijedne teme u BiH dok se ne riješi pitanje rada Suda i Tužilaštva. Ako nećete da rješavate, stajaćemo onda na svim temama i to im je jasna poruka”, naglasio je Dodik.

O tome kako Srbija dugoročno vidi položaj Republike Srpske unutar BiH, Dodik kaže da Srbija kao članica UN vidi položaj Srpske u BiH u okviru Dejtonskog sporazuma i poštovanja dogovora unutar BiH.

Dodik je izrazio zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ranijoj garnituri koji su taj provlačili, ali je istakao da se to sada osjeća snažnije, jer su “dodate dvije veoma važne dimnezije od Vučića”.

“Prvo, Srbija poštuje međunarodni sporazum, a voli Srpsku, a drugo, Vučić je jasno istakao da više nikada niko Srbe neće čistiti kao što ih je očistio u `Oluji`. Što se tiče Srpske, naravno kada bi ovdje bilo narodne odluke i da nije stranaca, zna se kakav bi bio odnos prema tome. Mi bismo bili u nekoj drugoj državnoj organizaciji, ne bi bilo nametnute BiH”, rekao je Dodik.

On je naglasio da će granica na Drini između Srpske i Srbije uvijek tu ostati, ali da može da bude samo puka administrativna linija. “U apstraktnom smislu, kada bismo sada uspjeli da napravimo nezavisnu Republiku Srpsku, mi bismo napravili neki odnos sa Srbijom, ali Srpska sebe ne bi ukidala”, objasnio je Dodik.

Kada je riječ o deklaraciji o opstanku Srba, Dodik je rekao da je gotov formalni dokument koji će se zvati aneks sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije. “Polovinom februara naredne godine je Sretenje i Dan državnosti Srbije. Nekoliko dana prije toga bi parlamenti Srpske i Srbije usvojili deklaraciju, a na Sretenje bi to promovisali”, rekao je Dodik.

(Srna)