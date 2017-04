Dodik: SNSD danas u PD PS BiH iz poštovanja prema Republici Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je, komentarišući današnju odluku parlamenta BiH da se o povećanju akciza ne odlučuje po hitnom postupku, da se upada u ozbiljan problem jer se gube rokovi i da to predstavlja pitanje odgovornosti.

“Upadamo u ozbiljan problem, jer gubimo rokove, što znači da ukoliko sada želimo nešto, moramo da provedemo najmanje dvije godine za novo dogovaranje. Za dvije godine izgubiti taj novac, to zaista predstavlja pitanje odgovornosti”, rekao je Dodik novinarima u Gradiški.

Dodik je naglasio da je Srpska ispunila sve iz mape puta u vezi sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ i da nema nijedne neispunjene obaveze iz Reformske agende, te da je problem očigledno u Federaciji BiH i zajedničkim institucijama BiH.

On je napomenuo da su predstavnici Savjeta ministara BiH upravo potpisujući mapu puta sa MMF-om prihvatili da će to uraditi. “Prihvatili su to i neki koji su od toga pokušali da prave dnevnu politiku”, rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Mladen Ivanić ranije inicirao određenu izjavu koju su trebali da potpišu lideri, a koja je bila osnova za Reformsku agendu.

“Mi iz Republike Srpske upravo smo smatrali da to ne treba da radimo, a oni su insistirali na tome, pa smo dobili ozbiljne napore koje je imala NJemačka i Velika Britanija da se ta izjava potpiše. I nakon naše intervencije i traženja da se svako legitimiše kao odgovoran za sprovođenje toga, onda je došlo do potpisivanja te izjave”, dodao je Dodik.

On je napomenuo da je nakon toga, na osnovu te izjave, došla Reformska agenda u koju je samo, osim onog što je bilo, uključen i ovaj aranžman sa MMF-om.

“Zajednički nivo je insistirao na tome, pokušao da napravi politiku podrške i pribavi podršku cijele javnosti u BiH o tome, a onda kada su trebali da odlučuju, evo vidite, nije samo problem ni SDS i Savez za promjene, koji je rekao da neće iz nekog svog kalkulantskog razloga, ali to će objasniti sad. Tu je sada problem Bošnjaka koji nisu bili u okviru obaveza koje su preuzeli”, rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je SDS pokušao da pravi politike na lažnom predstavljanju kako štiti nekog, te napomenuo da u Republici Srpskoj već duže vrijeme funkcionište model “plavi dizel”.

“U Republici Srpskoj već duže vrijeme funkcioniše model koji se može nazvati -model plavi dizel i mi smo onima koji su stvarni proizvođači subvencionirali određeni novac u tom pogledu. Odjednom su se oni /SDS/ pojavili kao zaštitnici toga i rekli da je to novo opterećenje”, naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, vlast u Srpskoj će preuzeti da korisnici plavog dizela neće imati novo opterećenje, dakle, novo opterećenje na gorivo neće opteretiti one koji su korisnici prava iz plavog dizela.

Dodik je napomenuo da su on, predsjednik Vlade Željka Cvijanović i ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija govorili javno o tome i preuzimali obavezu, te da sada postoji i jasan koncept, prema kojem bi svoje finansijske efektive povećali – putevi 15 miliona KM, poljoprivreda 10 miliona, auto-putevi 40 miliona KM i zdravstvo od deset do 15 miliona KM.

On je naglasio da je SNSD, kao odgovorna politička partija, prisustvovao današnjoj sjednici Predstavničkog doma samo zato što su od pojedinih iz međunarodne zajednice dobili uvjeravanje da postoji određena većina.

“Sad vidimo da te većine nema. Ali, iz odgovornosti prema Republici Srpskoj i ljudima ovdje i korisnike prava iz ove četiri institucije, SNSD je ušao unutra, bez obzira na svoj raniji stav, imajući u vidu stav Narodne skupštine Srpske da uvijek to učini kada je riječ o interesu Srpske”, rekao je Dodik.

Dodik kaže da SDS priča gluposti, ne poznaje stvari i pokušava da napravi politike.

“Ovo što su oni uradili, lažno se boreći za navodnu priču o poljoprivrednicima, sada su izgubili svi. Sada mi naravno ne možemo da uzmemo od puteva i preraspodijelimo na nivo poljoprivrede i to ostaje na istom nivou kao što je do sada bilo”, rekao je Dodik.

On je napomenuo da je dogovor vlasti u Srpskoj bio da se dio od imovine prihoda puteva usmjeri u poljoprivredu i time pokrije plavi dizel u iznosu od 10 miliona, te da budžet ne bi bio 60 miliona KM, nego 70 miliona.

Dodik je ukazao da određeni broj poljoprivrednika, koji primaju značajan dio naknada – od 200.000 do 400.000 KM, najviše kleveće upravo sistem raspodjele.

“Nije pristojno ako neko koristi ta prava u visini od 250.000 KM da je najgrlatiji u osudi vlasti Republike Srpske u tom pogledu”, dodao je Dodik.

Dodik je rekao da smatra da je vlast u Srpskoj bila korektna, napominjući da je isplaćivala obaveze u gotovo nemogućim uslovima. “Nismo išli na kresanje prava, a mogli smo. Mi ćemo uraditi ono što je u najvećem interesu Republike, bez obzira kome se to svidjelo ili ne i u samoj Republici Srpskoj”, zaključio je Dodik.

Predstavnički dom danas nije prihvatio zahtjev Savjeta ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku seta prijedloga zakona neophodnih za nastavak kreditnog aranžmana sa MMF-om, među kojima i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, kojim se predviđa povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru.

