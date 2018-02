Dodik se kandiduje za Predsjedništvo BiH, Govedarica misli da je to blef

Moja kandidatura za srpskog člana Predsjedništva je definitivna, potvrđuje danas Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Kaže da će oko sebe okupiti bar 10 partija, a da razlika između njega, i opozicionog kandidata, neće biti manja od 120 hiljada glasova. Najavljuje i da će u trku za predsjednika kadar SNSD-a iako je DNS odavno najavio da će jedna pozicija biti njihova. Najava Dodikove kandidature podigla je na noge i opoziciju. Njemu je vrijeme za političku penziju, kaže PDP-ov Branislav Borenović. U SNSD-u vlada autokratska klima poručuje SDS-ov Vukota Govedarica. Moja pobjeda nije upitna, odgovara im Milorad Dodik.

“Moja kandidatura za Srpskog člana Predsjedništva je definitivna. Okupiću široku podršku i mislim da ta pobjeda uopšte nije upitna, neće tu pomoći ni Savez za promjene, ni bošnjački glasovi. Namjeravamo da okupimo desetak političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za RS “, rekao je Dodik.

Proziva Milorad Dodik i prvog čovjeka SDS-a za kojeg kaže da priča o demokratiji a mnogo prije njega je najavio kandidaturu. Nisam rekao da ću biti kandidat, rekao sam da sam spreman na to, odgovara Govedarica. Kaže da još sumnja u Dodikovu kandidaturu.

“Dodik na taj način pokazuje da on ima autokratki pristup i da može da funkcioniše bez stranačkih organa. Moje lično mišljenje je da je to još uvijek blef, nije u potpunosti odlučio da li je on kandidat. Temeljim to na osnovu nekih mojih saznanja”, kazao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

O kakvim to saznanjima govori, Vukota Govedarica ne otkriva. U PDP-u zato ne kriju šta misle od Dodikovoj najavi kandidature za Predsjedništvo BiH. Branislav Borenović još jutros je poručio Dodiku da mu je vrijeme za penziju. Borenović je jedan obični luzer, uzvraća lider SNSD-a.

“Koliko ja znam on je sjeđi od mene. Ja izgledam bolji momak od njega. Šta da komentarišeš jednog političkog luzera koji na različitim stranama daje različite izjave. Mogu čak kao politički protivnik da sa simpatijama pogledam njihov lažni entuzijazam. Evo ja ih obavještavam da oni gore stoje u javnosti nego što su stajali 2014 godine”, kazao je Dodik.

Mi rastemo, opet se oglasio lider PDP-a.Imao je šta da kaže i o sijedoj kosi.

” Ja se za razliku od njega ne farbam. Ni sebe ni svoj narod. Ja vidim da po svim istraživanjima PDP bilježi značajan rast i to on dobro zna i zato je u panici i strahu i zato se boji PDP-a”, rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

I već je jasno da će do oktobra biti i više nego interesantno. A ne samo zbog odnosa vladajući-opozicija.Moglo bi biti kalkulacija i unutar koalicije . Milorad Dodik najavio je da će SNSD dati kadar i za predsjednika RS.

“Ukoliko je gospodin Dodik izjavio da će biti kandidat za člana Predsjedništva onda prema ranijim stavovima DNS-a, a to je da ćemo imati kandidata za jednu od pojedinačnih pozicija, onda u tom slučaju DNS u pregovore koalicione koji će u narednom periodu biti ide sa pozicije da imamo kandidata za predsjednika RS”, kazao je Darko Banjac iz DNS-a.

O imenima za predsjednika još se ne govori.Što se SNSD-a tiče tu su se pominjali Željka Cvijanović, Nebojša Radamanović. DNS-ovci su šaputali o Nedeljku Čubriloviću ili možda i Marku Paviću.