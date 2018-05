Dodik: SDS želi da prikaže Srpsku kao nesigurno mjesto

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Zvorniku da Srpska demokratska stranka u pokušaju da skrene pažnju na sebe želi da prikaže Republiku Srpsku kao mjesto koje nije sigurno.

“NJihovi aktivisti i njihov ministar bezbjednosti (Dragan Mektić) izmislili su priču o paravojsci, koja je Republiku Srpsku mnogo koštala na međunarodnom planu”, rekao je novinarima Dodik, nakon otvaranja fabrike “Zeohem” u Zvorniku.

On je istakao da u SDS-u izmišljaju priče o nelegalnom naoružanju “koje Srpsku opet svrstava u svijetu na neku drugu stranu”.

Dodik je, komentarišući saopštenje SDS-a u vezi sa slučajem tragično preminulog Davida Dragičevića, rekao da više nema potrebe komentarisati šta govore iz SDS-a. On je naglasio da je to grupa ljudi u mentalnom kapacitetu u kojem ne vidi ništa drugo osim kontinuiranog izazivanja ili skretanja pažnje na neke nepotrebne stvari.

Američka ambasada da oblavi kome doznačuje 12 milona dolara

Predsjednik Dodik izjavio je danas u Zvorniku da će Srpska tražiti od Ambasade SAD u BiH da transparentno obavijesti javnost o tome kome i u koje programe se doznačuje 12 miliona dolara namijenjenih za podršku nevladinom sektoru i medijima u ovoj godini.

Dodik je rekao da je u izvještaju koji je Srpska dostavila Savjetu bezbjednosti UN navedeno da američka Ambasada u BiH samo u ovoj godini ima 12 miliona dolara da podrži nevladin sektor i medije koje oni hoće i šest miliona dolara da bi, navodno, spriječila uticaj Rusije na ove prostore.

“Tražićemo da američka ambasada jasno i transparentno obavijesti javnost o tome kome se doznačuje taj novac i u koje programe”, rekao je Dodik.

On je istakao da u Republici Srpskoj mora da se zna na koji se to način radi i da li je to direktno uplitanje u izborni proces i miješanje u unutrašnje stvari.

“To su stvari koje bi trebalo raščistiti jer ako bi Amerikanci doveli ovdje ekipu sebi podanih ljudi, onda Republika Srpska ne može računati na budućnost”, rekao je Dodik danas u Zvorniku gdje je otvorena fabrika “Zeohem”.

On je naglasio da je najvažnija stvar da je u Zvorniku otvorena fabrika koja će finalizirati proizvode kompanije “Alumina” i da će u tom pogledu Zvornik i Republika Srpska dobiti još jedan proizvodni kapacitet koji je izvozno orijentisan i da sve što se ovdje proizvede ide na tržišta širom svijeta.

“Ljubija” se bez novog investitora neće podići

Govoreći o “Ljubiji”, on je rekao da se ova kompanija bez novog investitora ili novog vlasnika neće uspješno podići. “Želimo da privučemo investitore i da ta kompanija bolje radi nego što je radila do sada”, rekao je Dodik.

U izvještaju Srpske Savjetu bezbjednosti UN podsjeća se da od 2010. do 2017. godine SAD nisu pokrenule veći program finansiranja medija, ali su od 2017. do 2018. godine pokrenuta najmanje tri velika programa finansiranja čiji su korisnici uglavnom mediji u BiH, a ukupna sredstva prelaze 12 miliona dolara.

Sredstva izdvojena za 2018. godinu namijenjena su za “smanjenje osjetljivosti na ruski pritisak, naročito u sektorima energetike i medija”, kao i “podršku nezavisnih medija, izbora i demokratskih političkih procesa”, dodaje se u izvještaju.

(Srna)