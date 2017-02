Dodik: SDS pokazao da vodi politiku koja nije u interesu RS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srni da je SDS na posebnoj sjednici Narodne skupštine o informaciji o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije pokazao da ima prepoznatljivu politiku koja nije u interesu Republike Srpske, već nekih političkih grupa.

“Ne vjerujem da ovo može biti autentično političko ponašanje SDS-a, već da je ono isključivo vezano za određene grupe okupljene oko Mirka Šarovića i Mladena Bosića, koji bez obzira na novog predsjednika stranke tamo determinišu odnose, jer smo vidjeli da novi predsjednik nema nikakve politike i da su one vezane isključivo za to da bi opravdali Bosića, Šarovića i njihova nastojanja”, rekao je Dodik.

Dodik je pozvao ljude iz SDS-a koji imaju patriotski odnos prema Republici Srpskoj da se ograde od ovakvih politika, te da se dogovore kako dalje djelovati.

Dodik je pojasnio da na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine nije bilo nikakve priče o blokadama, već da je riječ o strategijama koje bi trebalo da dovedu do toga da se uvažavaju stavovi Republike Srpske.

On je rekao da su oni znali da će prisustvovati današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH.

“Ovako su oni još jednom pokazali podanički odnos, o čemu najbolje govore natpisi u federalnim medijima koji slavodobitno o tome pišu”, rekao je predsjednik Srpske.

On je pojasnio da je bazičan zahtjev bio da se definiše nekoliko pitanja važnih za Republiku Srpsku i da se ona postave kao prioritetne tačke dnevnog reda organa BiH.

“Sva ta njihova priča o Dejtonu, to su čuli po stranim ambasadama i vidjeli da to ne može da bude ispravna politika, jer su Dejton srušili stranci, a sada to brani grupa u okviru SDS-a”, poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, lider SDS-a Vukota Govedarica govori punim ustima o državi BiH, a Republiku Srpsku pominje samo kada bi htio da zavede neke ljude u njoj.

“Ovo što radi SDS okupljen oko Bosića, Šarovića i Govedarice apsolutno je antirepublička politika i ona ide na smanjivanje snage Republike Srpske”, naglasio je Dodik i podsjetio da je Govedarica prije nekoliko dana spominjao vladu BiH, što znači da nije ni pročitao Ustav, jer tamo piše da je Savjet ministara BiH pomoćni organ Predsjedništva BiH.

Dodik je istakao da je Govedarica time prihvatio verifikacije date u okviru političkog Sarajeva, što pokazuje da jedinstvo nije moguće ostvariti na pitanjima kao što je to SDS postavio.

“Oni su juče htjeli da mi damo saglasnost Narodnoj skupštini za njihove politike i ništa drugo. NJihove politike nisu u interesu Republike Srpske ni Srba, one su protiv Republike Srpske. Pokazali su se da nemaju nimalo političkog karaktera, te da su isključivo vezani za ono što se zove Bakir Izetbegović, i pored šamarčine koju su juče dobili kada im je SDA uzvratio pismom i rekao da SDS ne može da razgovara sa SDA ako ne razgovara sa Izetbegovićem”, naveo je Dodik.

On je pojasnio da SDS nije sa Izetbegovićem personalno napravio koaliciju nego sa SDA, niti se ogradio od SDA čija je politika bila revizija.

Dodik je poručio da srpski narod mora da zna da su oni više odgovorni Izetbegoviću i političkom Sarajevu nego Republici Srpskoj.

“Ako ovaj narod misli da njima treba dati podršku, neka je da odmah i neka se zakopa i neka se ukine Republika Srpska, ako je to podrška SDS-u. Ovo je zadnja tačka u kojoj smo mogli da se dogovorimo. Na čemu možemo ako tu nismo? Kako ćemo to na nečemu drugom izgraditi?”, upitao je Dodik.

On je naglasio da se ne boji ničega, ali da zna da će 10. ili 11. marta nekoliko njih iz Republike Srpske dobiti optužnicu zbog obilježavanja 9. januara – Dana Republike.

“Ako je to Govedarici slavodobitno, onda mu alal i na njegovoj političkoj i ljudskoj časti. Mi ćemo se iz toga kao ljudi provlačiti kako znamo, ali ako je njemu odbrana Suda i Tužilaštva BiH za procese protiv ljudi u Republici Srppskoj, šta imamo više da pričamo. Ovo je neoprostivo”, rekao je Dodik.

On je dodao da, možda, ne bi ni imao problem s tim da je podanik kakvi su Govedarica, Šarović i Bosić, ali to nije.

“Neka me procesuiraju i vidjećemo na koji način će to izaći”, poručio je Dodik.

On je, komentarišući djelovanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića u vezi sa revizijom presude, rekao da je Ivanić sazvao sjednicu Predsjedništva kada su to od njega tražili, na čemu mu zahvaljuje, jer je to bilo mjesto na kojem je to trebalo da se odluči, što je pokazalo i pismo u kojem se traži stav Predsjedništva.

Predsjednik Srpske smatra da je stav bio potreban ranije i da se moglo ranije pisati, a ne dovesti do zadnjeg časa.

Dodik je rekao da je sa Ivanićem, kada se radi o ovom pitanju, imao dobru komunikaciju.

“Sada smo vidjeli da je veoma izložen pritiscima SDS-a. Juče sam razumio šta znači kada SDS kaže da je kriza u Predsjedništvu i neka ono to i rješava, kao da se to njih /SDS-a/ ne tiče, da su ga ostavili /Ivanića/ i da on sam pokušava”, dodao je Dodik.

On smatra da je bitno da narod vidi da je SDS spreman da i dalje ostane podanik sarajevskoj politici, bez obzira koliko to koštalo Republiku Srpsku.

“Razumijem šta znači srpsko nacionalno jedinstvo i političko jedinstvo, ali oni su očigledno spremni da to žrtvuju, jer imaju neke druge političke inspiracije. Nemamo nikav problem s tim. Sve što su uradili u Savjetu ministara pokazalo se kao protiv Republike Srpske, od ranijeg mehanizma koordinacije, do sprečavanja donošenja odluka o MMF-u i u nekim drugim stvarima da bi samo naštetili Srpskoj”, rekao je Dodik i napomenuo da sastavljaju listu svih njihovih propusta.

Predsjednik Srpske smatra da propuste čini “grupa oko Šarovića i Bosića koja je izgurala Govedaricu da upravlja kao ikebana SDS-om, kao neperspektivnom vojnom imovinom”.

On je zaključio da je najveći udar što su već danas “potrčali” u Savjet ministara BiH.

“O tom pitanju smo morali da se dogovorimo i da odu na sjednicu i kažu da na dnevnom redu treba da se nađe uspostavljanje mehanizma koordinacije u skladu sa sporazumom koji je potpisan, odnosno da dođu na sjednicu kada Savjet ministara bude htio razmatrati tu i slične tačke”, rekao je Dodik.

