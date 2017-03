Dodik: SDS neće sa Izetbegovićem, a hvale ga pred Mogerinijevom

Predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da SDS treba da objasni javnosti i svom članstvu kako mogu da kažu da neće kontaktirati sa Bakirom Izetbegovićem, da bi ga nakon dva dana lider ove partije (Vukota Govedarica) hvalio pred Frederikom Mogerini na sastanku u Sarajevu.

“Ne znam s kim da razgovaramo. Kad se budu konsolidovali i kad budu imali dovoljno političkog karaktera da o ozbiljnim temama pričaju na ozbiljan način, onda i mi možemo da pričamo s njima”, rekao je Dodik.

Lider SNSD-a kaže da ova partija zbog Šefika Džaferovića nije ulazila u Parlament BiH duže vrijeme, navodeći da njihov pristup nije bila blokada Parlamenta BiH, već namjera zajedničkog nastupa srpskih stranaka o pitanjima ” za koja mislimo da moraju da se stave na dnevni red”.

“Ako oni ne žele da rješavaju pitanja koja su u našem interesu, onda ne želimo ni mi njihova pitanja da rješavamo. To je bio naš pristup”, rekao je Dodik i dodaje da SDS i ostale partije sada pokušavaju svoje podaništvo Bakiru Izetbegoviću da dokazuju klevetama na račun SNSD-a.

“Nama to nije problem. Mi se ponašamo u skladu sa zaključcima Narodne skupštine. To što su oni otrčali odmah u Savjet ministara i tamo držali sjednice, to što SDS zavisi od jedne grupe tamo odmetnutih ljudi, to je druga priča”, kaže predsjednik SNSD-a, navodeći da su to neshvatljive stvari, koje se moraju objasniti javnosti.

Komentarišući jučerašnje obraćanje Mladena Bosića, Dodik je naveo da jedino na šta ga to ime asocira jeste “šest hiljada maraka, koje će potrošiti na feštu, a koju će organizovati u Banjaluci, čim dođe sunčano vrijeme”.

(Srna)