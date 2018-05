Dodik: Sarajevo želi da BiH pretvori u većinski muslimansku zemlju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da sarajevska struktura, doseljavanjem Sirijaca, Avganistanaca i drugih muslimana, nastoji da u BiH ojača strukturu i da za četiri, pet ili 10 godina piše – da je BiH većinski bošnjačka i muslimanska zemlja.

“To Sarajevo radi. Neko je dao signal migrantima da krenu. Što nisu ranije išli, prije pet godina, prošle godine? Zar neko misli da se ovo odjednom desilo. Prije 10, 15 godina su strane diplomate govorile da će se ovdje stvari rješavati jer će neki narod doći sa strane i ojačati ovdje strukture… Neka govore šta hoće, uvjeren sam da je to istina”, rekao je Dodik za RTRS.

On ukazao da je stacioniranje migranata u Federaciji BiH dugoročno opasno za Republiku Srpsku jer oni nakon tri godine nakon zatraženog azila mogu dobiti državljanstvo.

“To može izazvati niz problema. Samo naivni vjeruju da je ovo pitanje humanitarnog karaktera. Ja sam veoma zabrinut zbog tog problema migranata. Naloženo je svim institucijama Srpske da se ovdje ni slučajno ne može desiti stacioniranje većeg broj migranata. Mi moramo da štitimo Srpsku i njene institucije, iako pokušavaju da nas na razne načine oslabe”, naveo je Dodik.

On je rekao da će Policija Srpske bez oklijevanja onemogućiti da migranti dođu na lokacije Banjaluke i Kalinovika.

“Neka to svi znaju. Tražim za to podršku ove javnosti koja mora da razumije o čemu se radi. Moramo biti jedinstveni i od pitanja migranata nema danas za nas važnijeg pitanja i kako ćemo to riješiti. Nije problem da humanitarno pomognemo, ali oni ne mogu dalje da uđu u Hrvatsku, ne mogu u Crnu Goru i u Srbiju. Ostaju ovdje. Imaćemo za tri godine ozbiljan problem, jer bi mogli da budu dio glasačkog tijela za par godina”, rekao je Dodik.

On je rekao da Srpska nema sposobnosti, želje ni mogućnosti da na svom prostoru, bez pitanja, stacionira ijedan sabirni ili bilo kakav centar za migrante, a pogotovo ne na osnovu neke imaginarne odluke Savjeta ministara BiH.

“To ne dolazi u obzir. To neće napraviti, jer je to naša suverena nadležnost, a ne njihova. Ne mogu oni nama da zadaju tu vrstu odgovornosti. Mi to odbacujemo. Trebalo je zatvoriti granicu”, rekao je Dodik.

On je rekao da mu je žao migranata, ali je dodao da Srpska nije produkovala migrantsku krizu koja je u Evropi postala ozbiljan socijalni, ekonomski politički i svaki drugi problem.

“Samo kod nas ove gore delije u Savjetu ministara misle da su nedodoriljivi i da svi mi radimo ono što su njihovi snovi. Migranti ne mogu biti stacionirani u Srpskoj”, rekao je Dodik.

On je odbacio to što neki namjeravaju da Srpskoj i njenim liderima pripišu da su nehumani.

“Veoma smo humani i pokušavamo ovdje da održimo naš način života i ne želimo da on bude ugrožen. Ne želimo da se ovdje stacionira 50.000 do 100.000 migranata. Naši podaci govore da će u narednih mjesec, mjesec i po na prostoru granica BiH doći najmanje 180.000 migranata, što znači da će biti ogroman pritisak na Srpsku”, rekao je Dodik.

On je rekao da je nedopustivo uplitanje američkog ambasadora u BiH Morin Kormak u rješavanje problema migranata u BiH.

“Sada ovi iz Saveza za promjene kažu entiteti nemaju ništa sa migrantskom krizom i da moramo da slušamo njih. Koga? Njih? Sve što su uradili bilo je pogrešno. Narod ih je izabrao da predstavljaju Srpsku na nivou BiH, a sada se vraćaju kao zastupnici Sarajeva koji nama nameću modalitete ponašanja to je nedopustivo”, rekao je Dodik.

On je rekao da BiH i zajedničke insitucije nisu ništa činile na rješavanju problema migranata, te da su “okretale su glavu u stranu”.

“I to što čine, čine trapavo i neodgovorno”, rekao je Dodik, ponavljajući da je za njega i ekipu važna Srpska, koja je osjetila problem sa migrantima i na nedavnoj sjednici Vlade rekla kako to treba da se riješi.

On je dodao da institucije BiH nameću odluke, što nije suština političkog sistema u BiH, koji se zasniva od dva entiteta i tri naroda.

“Savjet ministara nije vlada, on je pomoćni organ Predsjedništva BiH i moraćemo da se vratimo na izvorni Dejton i da to poslažemo kako jeste ili, naravno, ne može nikako”, rekao je Dodik.

On je naveo da se zbog sistema odlučivanja i došlo do problema sa migrantima.

“Suštinski problem je što je granica oduzeta entitetima koji nemaju mogućnost da njome upravljaju. A onda zajednički nivo kaže – mi smo nadležni. Ako jeste što nam servirate probleme oko migranata i zašto ne zaustavite njihov ulazak u BiH. Tih odgovora nema”, rekao je Dodik.

Dodik u petak sa Putinom u Sankt Peterburgu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u petak, 25. maja, na Ekonomskom forumu u Sankt Petergburgu razgovarati sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom koga će, između ostalog, upoznati o činjenici da Amerikanci imaju ukupno 18 miliona dolara na raspolaganju da bi se umiješali u izborni proces u BiH.

“U okviru američkih struktura predviđeno je 12 miliona dolara za plaćanje medija koji njima odgovaraju u BiH i da Ambasada SAD ima na raspolaganju šest miliona dolara za program sprečavanja ruskog uticaja na Balkanu. Vjerovatno će sve biti upotrijebljeno protiv Srpske”, rekao je Dodik.

On je naglasio da je to poznato i da je to navedeno i u izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN, ali da niko nije demantovao.

“Kada je američka Ambasada odgovarala o toj temi počeli su da govore da su ovdje doznačili stotine miliona razne pomoći, da bi sakrili tu činjenicu”, naveo je Dodik za RTRS.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona koje su predviđale uvođenje kamera,

Dodik je naveo da je američka Ambasada ponudila softver za sabiranje izbornih rezultata – “da bi oni rekli ko pobjeđuje ovdje”.

“Sva sreća da to nije usvojeno i neće ni biti usvojeno”, naglasio je Dodik.

On je dodao da su to recidivi stare američke administracije i da i dalje vjeruje da to nema veze sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i da je nemiješanje i dalje njegova politika.

Dodik je naveo da će razgovor sa Putinom biti na partnerskom nivou, o daljoj ekonomskoj saradnji, kao i o opredjeljenju Srpske da bude vojno neutralna i da u tome prati Srbiju.

Dodik je rekao je da Srpska ne želi vojnu granicu na Drini, ukoliko se neko u BiH opredijeli za taj put.

“Putin nikada nije pokušao da nama bilo šta nametne za razliku od mnogih”, naglasio je Dodik.

Cilj Erdoganove posjete – obilježavanje prostora koji će prihvatiti migrante

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da namjera skupa koji je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan održao u Sarajevu nije njegova predizborna kampanja, nego da je riječ o obilježavanju prostora koji bi mogao da prihvati migracione grupe koje će se ovdje integrisati.

“Podvala je priča o nekoj njegovoj predizbornoj kampanji. Mislim da je riječ upravo o obilježavanju nekog prostora, koji naravno treba da ojača činjenicom da pobijedi željena opcija kod Bošnjaka da bi mogla sutra da prihvati migracione grupe koje će se ovdje integrisati”, rekao je Dodik.

On je za RTRS rekao da na skupu u Sarajevu nije vidio zastave Erdoganove stranke, ali je vidio zastave BiH i Turske, kao i bijele zastave sa ljiljanima, pod kojima su ubijali Srbe u Sarajevu.

“To je partnerstvo koje traje. Turska je pomagala Aliju Izetbegovića tokom rata i ona danas stoji iza svih politika koje ovdje provodi Bakir Izetbegović i SDA i bošnjački narod, o čemu govori i Erdoganova izjava “mi odavde otići nećemo””, rekao je Dodik.

On je upitao kome to Erdogan šalje poruku da ostaju ovdje.

“Ovo je isključivo državni projekat Turske i SDA, odnosno Muslimana u BiH. Oni govore da je to njihova država. E nije! Nije čak ni država nego je teritorija. I to ću uvijek govoriti”, poručio je predsjednik Srpske.

On je istakao da je to sve politika neoosmanizma koji je nesumnjivo prisutan na ovim prostorima, podsjetivši i na poruke Bakira Izetbegovića koji kaže da je “Erdogana sami Bog poslao, da se samo jednom u vijeku rađaju takvi lideri, da je Alija ostavio BiH u amanet njemu…”.

“To je dobra poruka za mnoge Sirijce koji se sad nalaze negdje u Turskoj i samo čekaju jednog dana da čarterima počnu dolaziti ovdje”, rekao je Dodik.

On je ukazao i da rana upozoravanja, poput njegovog, uvijek budu dočekana sa veoma oštrim i žestokim osudama.

“Vidjećete šta će sarajevska štampa pisati o ovom šta sam rekao. To je za njih nedopustivo, jer pogađa u suštinu. To je jedna sprega koja govori o tome da je ovo obilježen prostor u koji oni treba da se dosele i tu ostanu”, rekao je Dodik.

On je zaključio da je to ozbiljan, dugoročan i sistematski napad na hrišćanstvo.

“Ja ovo ne govorim slučajno, veoma sam zabrinut i veoma dobro znam šta govorim jer naši su ljudi postali inertni i uopšte više ne vide opasnosti nego sve posmatraju sa stanovišta pojavnog oblika. Ako ne vide – ne vjeruju. Mora se početi vjerovati u procjene. Ozbiljne politike moraju da prave procjene, da preduprijede loše posljedice koje mogu nastati kasnije”, smatra Dodik.

On je ukazao i da je još opasnije pitanje otkud ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović na sastanku sa Erdoganom, kao i jedna službenica iz kabineta člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.

“Otkud oni na tom sastanku. Da li je Predsjedništvo donijelo odluku da održi sastanak na tom nivou. Tražim zvanično obavještenje o tome da li je donesena odluka ili ne. Ako jeste, ja ću reći uredu što su bili tamo, ali ako nije – otkud onda oni tamo, koga predstavljaju?”, upitao je Dodik.

Predstojeći izbori važni za budućih 30 godina

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će predstojeći opšti izbori u BiH biti važni, ne samo za ovaj četvorogodišnji mandat, već za budućih 20,30 godina jer će upravo u ovom mandatu biti definisani i odnosi, i pozicioniranje i snaga Republike Srpske.

“Zbog toga je veoma važno da u ovom mandatu na vlast dođu ljudi patriotski orijenatisani prema Republici Srpskoj, ljudi koji neće zbog fotelje u Sarajevu pokušati da nameđu organe BiH Srpskoj, već podrediti organe BiH stavovima Srpske”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, sada postoje najveće kočnice za razvoj.

“To je, nažalost, dolazilo od naših ljudi”, rekao je Dodik za RTRS.

On je naglasio da će se za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske kandidovati da bi ojačao poziciju Srpske.

“U Presjedništvu BiH neće moći da se desi ništa što nije u interesu Republike Srpske. To je moj cilj, nemam ništa drugo na pameti. Ja vjerujem da odgovoram Srbima i zato će oni glasati za mene”, rekao je Dodik.

On je naglasio da srpski narod na ovom prostoru ne može da živi bez države i mora da ima svoju državu – jaku državu koja se zove Republika Srpska.

Dodik je rekao da SNSD savršeno dobro zna šta radi i zbog toga nije žurio, kao opozicija, da saopšti ime kandidata za predsjednika Republike Srpske.

“Nama je bio važniji rebalans budžeta od priče o kandidatima. Imao sam odbojnost prema toj nekoj euforiji koju je napravila opozicija. Imamo neke prijedloge. Ove sedmice ćemo donijeti odluku o ulasku u untarstranačke procese i da to završimo na velikoj konvenciji, koja će pokazati snagu SNSD-a, kao najveće i najdržavotvornije partije”, poručio je Dodik

O smrti Davida Dragičevića

Govoreći o slučaju tragično staradalog Davida Dragičevića, Dodik je rekao da svi žele istinu.

Kao predsjednik Srpske, pokušao je, dodaje, sve da ojača institucionali pristup tom slučaju.

“Institucijama treba dati šansu da završe taj posao, to je jedini način”, zaključuje Dodik.

(Srna)