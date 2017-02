Dodik: Republika Srpska je uspješan projekat srpskog naroda

Dodik: Do 15. marta optužnica zbog referenduma

Dodik: Nervira me fingiranje srpskog jedinstva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da je Republika Srpska uspio projekat srpskog naroda, koji je u prošlom, stradalničkom vijeku izgubio pola muške populacije i naglasio da Srpska 25 godina svog postojanja razumije tek kao početak kretanja ka svojoj trajnosti.

“Prošli smo tih najtežih 25 godina – godine rata u kojem smo stradali, ali u kojem smo znali zašto ginemo, kao i vrijeme nakon toga kada su mnogim pritiscima željeli da nestanemo kao Srbi, da nemamo naš srpski jezik, da nemamo naše pismo – ćirilicu, nego da postanemo Bosanci, da govorimo bosanski jezik i pišemo bosanskim pismom”, rekao je Dodik na prijemu u Starom dvoru u Beogradu, povodom Dana Republike Srpske i 25 godina od proglašenja njenog prvog ustava.

On je podsjetio da se identična situacija dešavala i početkom prošlog vijeka, kada su neki isto htjeli da Srbi budu Bosanci, ali tada se visoki predstavnik zvao Kalaj, a danas je to Valentin Incko.

“U svim tim godinama mi smo uspjeli da još više postanemo svoji, jer smo vjerovali čvrsto u ono što je Republika Srpska. Nekadašnji predsjednici i premijeri Srpske doprinijeli su njenom jačanju i opstanku. Mnogi od njih su nepravednim takozvanim sudskim procesima nastradali, ali nisu odustajali od svijetle ideje – Republike Srpske. Danas im moramo biti zahvalni, jer nisu poklekli i ostali su dosljedni stavu da bez srpske države nema ni srpske slobode”, rekao je Dodik.

On je istakao da su Srbi izvukli lekciju iz mnogobrojnih pretrpljenih zločina i stradanja tokom Drugog svjetskog rata, dodajući da raspad Jugoslavije nije mogao da prođe bez formiranja Republike Srpske.

“Danas znamo da mnogi to nisu željeli i mnogi ni danas to ne žele, ali ima jedan problem – to mi želimo. Mi smo na prostoru Republike Srpske suvereni u dovoljnoj mjeri da odlučujemo o svojim pravima”, rekao je Dodik.

On je istakao da je srpski narod najveći stradalnik u proteklim ratovima u bivšim jugoslovenskim republika i da Srbi nisu htjeli rat.

“Zato je sveta ideja da Srbi sa ove i one strane Drine formiraju svoju zemlju”, rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je uvjeren da je prošli vijek, koji je bio vijek stradanja srpskog naroda, formirao osnovu da ovaj vijek bude vijek rješavanja srpskog nacionalnog i državnog pitanja.

On je rekao da Republika Srpska želi da očuva mir, ali da se ne smije ćutati, ne može ostati nijem i gledati kako se urušavaju srpska nacionalna pitanja.

“Generacija, sadašnja, Srba na svim prostorima moraće brzo, veoma jasno da kaže ono što uporno govorimo među sobom i da to ispostavimo kao naš definitivni zahtjev, da u miru nastojimo da kažemo da je to srpski nacionalni i državni cilj”, naglasio je Dodik.

On je rekao da je međunarodni faktor kroz nasilje visokog predstavnika, koji je imao veliku podršku zemalja Zapada, učinio sve da degradira Dejtonski mirovni sporazum, te naglasio da je u svim tim godinama Republici Srpskoj veoma važna bila pomoć i razumijevanje Srbije.

Dodik kaže da Srbi iz Republike Srpske nisu avanturisti i da ne žele nijedan pokret koji bi doveo do nasilja.

“Isto tako nismo spremni da nam neko kaže da BiH podnosi reviziju tužbe protiv Srbije za navodni genocid. To nas vrijeđa, pogađa, ne možemo da prihvatimo”, kaže Dodik.

On je dodao da Srbi nisu činili genocid, ali da se stalnim insistiranjem na tome pokušavaju spriječiti dokazi da je upravo nad Srbima učinjen genocid.

“Mi moramo da zajedno sa Srbijom osvijetlimo zločin Jasenovca. Snimajući jedan mega film o tome, sigurno bi doprinijeli da pokolenja koja dolaze na najbolji i najlakši način saznaju koliko je to bilo gnusno i koliko je to bilo antisrpski”, poručio je predsjednik Srpske.

Dodik je naveo da Republika Srpska nije oklijevala da bude uz Srbiju u svakom njenom regionalnom potezu.

“Mi nismo dozvolili da BiH prizna samoproglašeno Kosovo. Mi nismo dozvolili da BiH prizna bilo kakve papire Kosova. Naravno da nas ne vole zbog toga. Isti oni koji upravljaju Kosovom, stranci, upravljaju dijelom BiH i kad god mogu pripišu nam da nemamo adekvatnu politiku o tom pitanju. A mi im kažemo da je naša politika adekvatna jer prati politiku Srbije”, poručio je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska prati politiku Srbije i u onome što se zove NATO.

“Nato koji je bombardovao Srbe, i ni po muke da je to činjeno konvencionalnim naopružanjem na vojne legalne ciljeve, kako to oni vole da kažu. Ali danas smo svjedoci i u Srbiji i u Srpskoj da je na prostorima gdje je Nato bacao bombe, u tako sramno operaciji nazvanoj `Milosrdni anđeo`, danas najveći stepen oboljenja stanovništva od malignih bolesti. Ne daju nam ni da pričamo o tome, ali podaci o tome postoje”, istakao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske istakao je da ako Srbi izgube Republiku Srpsku, neće biti gubitnici samo Srbi koji žive njoj, već bi dramatičan gubitnik bila i Srbija, kao i svi Srbi na svim prostorima.

On je poručio da se Srbi moraju okupiti oko istih ideja bez oklijevanja i istaći zahtjev koji glasi – isključivo mir i stabilnost na ovom prostoru.

“Srbija je zemlja koju volimo. Ako nas pitate i ako ikada budemo imali priliku da kažemo reći ćemo da želimo da budemo ovdje. Ako nas pitate, Republika Srpska je u BiH zato što mora, a ne zato što hoće, a tamo gdje hoće, biće. Ostajemo privrženi ideji naše slobode i svjesni smo da samo od slobode zavisi koliko će biti jaka naša država”, poručio je Dodik.

U Starom dvoru u Beogradu večeras je održan svečani prijem povodom 9. januara – Dana Republike i 25 godina od proglašenja njenog prvog ustava organizuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.

Prijemu su, osim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, prisustvovali ministri industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, rada i boračko-invalidske Milenko Savanović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić, unutrašnjih poslova Dragan Lukač, trgovine i turizma Predrag Gluhaković, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Sonja Karadžić-Jovičević.

Među zvanicama na prijemu su bili i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, NJegova svetost patrijarh srpski Irinej, ministri u Vladi Srbije, premijer Vojvodine Igor Mirović i poslanici parlamenata Republike Srpske i Srbije, kao i drugi predstavnici političkog i javnog života Srbije.

Prijemu su prisustvovali i poslanici prvog saziva Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine, predatavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH, predsjednici akademija nauka i umjetnosti Srpske i Srbije, predstavnici diplomatskog kora Bjelorusije, BiH i ambasada drugih prijateljskih zemalja.

(Srna)