Dodik: Registrovati sve korisnike sredstava stranih vlada i fondacija

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Sankt Peterburgu da se u Srpskoj priprema donošenje zakona prema kojem će svi koji koriste sredstva stranih vlada i fondacija morati da se registruju u Ministarstvu pravde Srpske i da podnose izvještaje o korištenju tih sredstava.



Dodik je istakao da su to neke zemlje već učinile i da je, možda, interesantno da samo bude prepisan američki zakon u tom pogledu.

“Na primjer, vi ako hoćete nešto da učinite u SAD sa stanovišta podrške bilo kome tamo, prođete rigoroznu proceduru, a termin za te koji bi to radili tamo u ime neke vlade ili države, oni se nazivaju agentima”, rekao je Dodik u sjevernoj ruskoj prijestonici gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu.

On je podsjetio da su Britanci prije nekoliko mjeseci rekli da izdvajaju određenu količinu funti za sprečavanje ruskog uticaja na Balkanu, a da Amerikanci imaju šest miliona dolara u BiH samo od toga.

“To znači da je to, imajući u vidu realan kontekst i odnos snaga, upereno sve protiv nas”, rekao je Dodik za RTRS i naglasio da oni imaju 12 miliona dolara da podrže medije u BiH da sarađuju s njima.

Predsjednik Srpske je istakao da Rusija gotovo da i nije prisutna sa stanovišta medija.

“Postoji ‘Sputnjik’, koji je rado slušan i prenošen, ali trebalo bi, kao što su i neki drugi učinili, da se otvori ruska informativna kuća koja bi na lokalnim jezicima imala elektronski, tv program na lokalnom jeziku i pokrivala region, kao što rade N1, ‘Al džazira’ i drugi koji su odavno prisutni i niko više ne smatra da je to problem. Ali, ako bi Rusija to učinila, to bi izazvalo lavinu napada i na nas i na Ruse, a oni u suštini ništa ne čine”, istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako ko ima uticaja, to imaju Britanija i Amerika, a ne Rusija. “Ali, živimo u svijetu stereotipa, lažnih vijesti”, rekao je Dodik.

Zamislite, naveo je predsjednik Srpske, da je jedna EU na nivou Savjeta ministara, komesara, formirala radnu grupu da izuči način kako bi spriječila lažne informacije, a kada su predstavnici Srpske prije nekoliko godina krenuli da kažu da ne mogu ti sadržaji, “skočila” je sva Zapadna Evropa da spriječi donošenje tog zakona, kao i opozicija koja je mislila da je to ugrožavanje slobode mišljenja.

“Pogledajte šta sada oni rade”, rekao je Dodik.

