Dodik: Prisluškivanje nedopustivo, nisu našli ništa protiv mene

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je sa stanovišta sistema nedopustivo to što je kao predsjednik Republike bio prisluškivan, te da Sud i Tužilaštvo BiH nisu našli ništa protiv njega, kao i da mu nisu uputili ni izvinjenje.



“Dobio sam pismo od Suda BiH u kojem me obavještavaju da je to prema meni činjeno u nekom ranijem periodu. Vjerovatno ću za ovaj period dobiti /pismo/ za par mjeseci ponovo. Riječ je, naravno, o njihovim razlozima. Mene upućuju da mogu u skladu sa zakonom da provjerim zašto je to rađeno tako da ću to i učiniti”, rekao je Dodik novinarima u Prnjavoru.

Dodik je rekao da je planirao narednih dana da o tome priča, navodeći da pretpostavlja o čemu se radi.

“To je ono što su iz Saveza za promjene pokušali da inkrimišu i vrše pritisak na Tužilaštvo da sprovede određene istrage. Tamo u tom pismu piše, a ja ću ga veoma brzo dostaviti javnosti, da nisu mogli naći elemente za krivičnu odgovornost na neki drugi način, nego su tražili da se uspostavi prisluškivanje”, naglasio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske ponovio je da je on čovjek kojeg prisluškuju sa svih strana.

“Ne prisluškuju me samo oni, ali ovo ima drugu dimenziju, koja se odnosi na činjenicu da se prisluškuje predsjednik Republike, bez obzira što to njima pomalo i komično izgleda, ali ovo je nedopustivo sa stanovišta sistema, nedopustivo je imajući u vidu da nakon toga ništa nisu pronašli i nisu našli ni način da mi se izvine zbog toga”, istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, čak i ako su nešto pronašli tokom prisluškivanja, zašto nisu o tome obavijestili javnost ili preduzeli neke radnje nego su ga samo obavijestili o tome.

“Ja sam uvjeren da nemaju ništa ni na kojem osnovu da kao činjenice prikupe, ali u svakom slučaju ostaje gorak utisak da Sud i Tužilaštvo služe za političke obračune u BiH”, zaključio je Dodik.

(Srna)