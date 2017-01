Dodik: Pripajanje nacionalnih identiteta – najvažniji politički proces za Srbe

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da objedinjavanje srpskih nacionalnih identiteta na Balkanu u državotvornom smislu treba da bude proglašeno najvažnijim ovovijekovnim političkim procesom za srpski narod s obzirom na nova kretanja u svijetu.

Dodik je u tom smislu spomenuo objedinjavanje Republike Srpske i Srbije, rješavanje problema Kosova, kao i da u Crnoj Gori bude uvažen interes srpskog naroda.

“Tako se može stabilizovati Balkan, a ne rascjepkanim srpskim narodom koji ste bacili u nekoliko država i pokušavate da se sada odreknu i svojih praznika, svoje slave i svega što je osnova njihovog identiteta”, poručio je Dodik.

On je ocijenio važnim i što je novi američki predsjednik Donald Tramp najavio da SAD neće rušiti vlade drugih zemalja, što znači da se neće petljati u unutrašnje stvari.

“Uvjeren sam da će doći vrijeme kada će se narodima prepustiti da formiraju samostalno svoje države, nacije i vlade i da će biti promijenjeno ponašanje prema nama ovdje. Nećete imati sada jednog arogantnog ambasadora ili ambasadorku, koja će ovdje pokušati da se miješa u mikro život”, rekao je Dodik sinoć za RTRS.

On je naveo i da je američki predsjednik nekoliko puta govorio da su muslimani najveći problem SAD, zbog čega vjeruje da će se u novoj konstelaciji odnosa razumjeti kada Srbi kažu da imaju problem sa muslimanima, koji stalno nameću rješenja putem BiH institucija.

Predsjednik Srpske je rekao da predstavnike međunarodne zajednice treba uvažavati onoliko koliko oni uvažavaju Republiku Srpsku, te da o tome govori činjenica da strane diplomate već godinama ne mogu da dolaze u Srpsku i naredbodavno se ponašaju.

Govoreći o evropskim vrijednostima, Dodik je rekao da tu ima odličnih stvari, ali da je pogrešna “arogancija koja je pokazivana prema nama u nastojanju da afirmišu isključivo svoje vrijednosti“.

“EU je već izgubila raniju privlačnost i samim tim nema ni snagu ovdje. Postoje neke formalizovane procedure za kretanje prema EU i to još niko u BiH nije osporio. Ne osporavam ni ja za sada, ali sada više EU treba BiH da bi pokazala da neko u njihovom opštem rasulu želi opet da upadne u to njihovo društvo. I Srbija i ne znam ni ja ko još”, rekao je Dodik.

SDA je formirana na principima “Islamske deklaracije”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da sve ono što se danas vidi u “Islamskoj državi” promoviše “Islamska deklaracija” Alije Izetbegovića, koji je na bazi toga formirao stranku SDA.

Dodik je precizirao da je ta partija, koju danas vodi Bakir Izetbegović, upravo formirana na principima “Islamske deklaracije” kao programskog akta, te da se na bazi toga promovišu islamske vrijednosti.

“I onda kaže ta partija – mi smo multietnička politička partija i zalažemo se za građansko uređenje. Koja laž i podvala. Pa zar oni misle da mogu nekome da podvale. Ne znam kako sebi nisu smiješni. U tom pogledu moramo jasno reći – ovdje era eliminacije naroda i kolektivnog identiteta nije prošla i nije uspjela”, rekao je predsjednik Srpske.

Govoreći o konceptu građanskog društva na kome insistira političko Sarajevo, Dodik je sinoć za RTRS ocijenio da niko ozbiljan ne vjeruje u iskrenost te politike.

“To je koncept – mi smo tu najveći i zato ćemo lagati na popisu da nas ima više, a onda ćemo razvijati to građansko društvo. Naravno da to ne ide i ne može. Mogu da pričaju koliko god hoće da ih ima, kada ih nema. I da ih ima ne bi uspjeli da nam nametnu svoj stav, jer je to vrijeme prošlo i postoji snaga koja se zove Republika Srpska”, poručio je Dodik.

Kada je riječ o bosanskom jeziku, Dodik je rekao da nema ništa protiv da Bošnjaci taj jezik nazivaju kako hoće.

“Pošto oni smatraju da je njihov jezik različit od srpskog i da nema nikakve veze sa našim jezikom, eto mi bosanski jezik prevodimo na srpskom jeziku. Njihov jezik, koji nazivaju bosanski, na srpskom znači bošnjački. Mi od toga jednostavno ne možemo da odustanemo, niti možemo da to eliminišemo”, rekao je Dodik.

On je naglasio da nije bilo razloga za formiranje BiH, osim ustupaka Aliji Izetbegoviću da se napravi bosanska država, koja bi kasnije poništila kolektivna prava i u kojoj bi Srbi izgubili svoj identitet, krsnu slavu, pismo i jezik.

“Naš jezik je ovdje naš jezik, a oni neka govore kako hoće. Mi ćemo njihov naziv jezika prevoditi na naš srpski jezik. Kada prevedemo bosanski na srpski, to znači da se zove bošnjački”, ponovio je Dodik.