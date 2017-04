Dodik: Predstavništvo Srpske u Izraelu postoji

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Predstavništvo Srpske u Izraelu postoji, te najavio da će za mjesec, dva otići u tu državu, gdje će sva pitanja u vezi sa tim konačno biti razriješena.

Predsjednik RS je ovom prilikom prokomentarisao i situaciju u vezi sa Predstavništvom RS u Izraelu rekavši novinarima da je sve zapravo ‘zakuvala’ osoba po imenu Saša Nikolić. Dodao je da, sve u svemu, podržava bivšeg šefa Predstavništva u Izraelu Arija Livnea, ističući da je on do sad više uradio za RS nego Igor Crnadak i Branislav Borenović zajedno i što će oni ikada uraditi.

IZETBEGOVIĆ TRAŽIO DA SNSD GLASA O ZAKLJUČCIMA

Dodik je rekao je da ga je lider SDA Bakir Izetbegović zvao i tražio da SNSD u parlamentu BiH glasa za određene zaključke u vezi sa zakonom o akcizama, ali da je to odbio.

“Rekao sam da bi možda mogli pričati o nekim preporukama, ali o zaključcima da parlament BiH ovlašćuje Vladu Republike Srpske i naše institucije – ne dolazi u obzir. Nismo htjeli da krpimo i spašavamo njegovu partiju”, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je ponovio da je SNSD “otišao u parlament BiH iz odgovornosti prema onome što jeste sabilnost sistema” i da nije pravio dogovor ni sa jednom političkom partijom ili međunarodnom zajednicom.

Dodik je naglasio da bi usvajanjem tog zakona bila deblokirana tranša Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, te da bi se povećala finansijska sredstva za puteve, autoputeve, poljoprivredu i zdravstvo.

On je naveo da bi za puteve bilo obezbijeđeno dodatnih 15 miliona KM, za auto-puteve 30 miliona KM, a za poljoprivredu i zdravstvo po deset miliona KM.

Dodik je istakao da bi “finansijski tok” u Srpskoj bio povećan i sa klirinškim dugom, kojem je Republika Srpska odlučujuće doprinijela, ali i sa prodajom akcija državnog kapitala u rudniku “LJubija”.

“Obezbijedili bi da do kraja naredne godine imamo nesmetan finansijski tok u Republici Srpskoj. To zna SDS i njihova politika je da to spriječi”, rekao je Dodik, koji je predsjednik Republike Srpske.

On je ponovio da uprkos neusvajanju zakona o akcizama Republika Srpska funkcioniše i održava sistem stabilnim, te da poboljšava likvidnost i redovno izmiruje obaveze, iako ima određenih problema na pozicijama pojedinih prava.

Dodik je ukazao da ni poljoprivrednici više nisu protiv tog zakona i da su svjesni činjenice da bi agrarni budžet bio povećan, te napomenuo da im Srpska obezbjeđuje regresirano gorivo.

“Cijena goriva u BiH je najjeftinija u regionu, sa povećanjem akciza cijena bi i dalje ostala najniža u regionu”, rekao je Dodik i dodao da se isplaćuju i dugovi za podsticaje, te da je Srpska jedina u regionu koja je sposobna da to uradi.

On je ocijenio da je situacija u vezi sa zakonom o akcizama iskomplikovana i da je aranžman sa MMF-om doveden u pitanje.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska bila protiv izjave Predsjedništva BiH koja je inicirala Reformsku agendu, ali da je prihvatila nakon što je izmijenjen tekst i izjave i agende u dijelu odgovornosti.

“Neću da izrazim zadovoljstvo činjenicom da sam bio u pravu, ali se pokazalo da Predsjedništvo BiH nije ni trebalo da potpisuje izjavu i da donosi Reformsku agendu koju ne poštuju i ne provode oni koji su je inicirali”, naglasio je Dodik.

On je zaključio da je Republika Srpska sprovela sve svoje obaveze, ali da nije nivo BiH i da su funkcionerima na tom nivou bitne samo fotelje.

Dodik se osvrnuo i na situaciju u kompaniji “Alumina” navodeći da su vlasti u RS preduzele sve da se stanje popravi te da su ova i prethodna godina bile najbolje od kad “Alumina” postoji.

Dodik je takođe rekao da razumije radnike koji traže da se poštuju odluke Privrednog suda donesene u njihovu korist, posebno apostrofirajući da je pravosuđe u ovim i još nekim slučajevima radilo u korist kriminalai i lopovluka, a ne u korist građana i radnika u Srpskoj.

Na pitanje novinara o setu zakona o akcizama, koji ponovo nije prošao u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dodik je naglasio da je SNSD u opoziciji ali i da ima odgovornost prema građanima,

“Mi nismo ulazili u bilo kakve sporazume sa bilo kim, isključivo smo se rukovodili odlukom da bi usvajanjem ovig seta zakona poboljšali finsasiranje u četiri sektora u RS”, istakao je Dodik.

Zaključci se odnose na Šemsudina Mehmedovića i Sadika Ahmetovića, članove SDA, koji su rekli da će glasati za set zakona o akcizama u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ukoliko se usvoje njihovi zahtjevi. Pošto nisu usvojeni, set zakona o akcizama nije dobio potrebnu većinu za hitnu proceduru.

(Srna)