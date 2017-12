Dodik pozvao Ivanića da dovede vojnike da paradiraju za Dan Republike

Milorad Dodik pozvao je Mladena Ivanića i Srbe iz Oružanih snaga da dođu i paradiraju na obilježavanju Dana Republike – ali pod uslovom da budu dio manifestacije i postrojeni u čast Republike Srpske a ne bilo kog pojedinca.

Pozivam ga, kaže Dodik, da postroji jedinicu i obećavam da će biti prva u ešalonu koji će 9. januara manifestovati jedinstvo Srpske.

“Ivanić može da izvede tu jedinicu. On će vjerovatno pokušati, jer stvara uslove da bi se pokazao kao neko ko je sada jedinstven pa nešto radi protiv Dodika. Dakle, ja apsolutno mislim da kad on bude kao član Predsjedništva bude dolazio da ta jedinica i treba da bude postrojena – ali ona nije dio manifestacije. To je problem, ona je postrojena zbog njega. Nije postavljena zbog Republike Srpske”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Mladen Ivanić ne bi ništa da komentariše prije trećeg januara. Zato hoće SDS-ov zamjenik ministra odbrane. Boris Jerinić kaže da je došao na prijem kod predsjednika Republike a biće u Banjaluci i na proslavi 9. januara i tu ne vidi ništa sporno.

“Ja sam i ranije govorio. Mislim da nije dobro da se u političke svrhe koriste ljudi koji rade u Oružanim snagama”, rekao je Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH.

U danu novih prepucavanja oko dolaska ili ne dolaska Srba iz Oružanih snaga na proslavu – Milorad Dodik je pozvao načelnike svih lokalnih zajednica – da kroz svoje parlamente donesu odluke da po jedna ulica ili trg u svakoj lokalnoj zajednici nosi ime “9. januar”.

“Mislim da je to važno. To je dio naše identifikacije, našeg identiteta. Republika je rođena tada i ne može ni jedan drugi datum, bez obzira na neumoljivi cinizam i pokvarenost međunarodnih sudija koji su učestovali u tome i pritisaka koji su došli sa te strane”, rekao je Dodik.

U isto vrijeme lider SDS-a poziva Dodika da se izvini srpskim vojnicima u Oružanim snagama zbog prethodne izjave o zabrani učešća.

“Podsjetiću vas da su to ljudi, jedini od svih institucija, koji nose dvoglavog orla na svojoj radnoj uniformi. Trebalo bi da ih pozove, da ih primi, da porazgovara o problemima kojih sigurno ima, da zajedno sa njima rješava probleme i na kraju krajeva, možda za tu nespretnu izjavu da napravi jednu vrstu izvinjenja”, rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a

Dodik uzvraća da su cijelu priču oko Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka ispolitizovali pojedini političari Saveza za promjene – i da će Srpska ponovo slaviti rođendan, bez obzira na sve.