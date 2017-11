Dodik pozvao i Hrvate da potpišu peticiju o radu bh. pravosuđa

Ponudićemo i Hrvatima da učestvuju u potpisivanju peticije o radu Suda i Tužilaštva, poručuje predsjednik Republike.



Dva dana uoči posebne sjednice na kojoj bi trebalo da se suspenduje referendum Milorad Dodik kaže da će i peticija dati rezultati i upozorava američku ambasadorku da se ne miješa.

Poziv Morin Kormak da se referendum ukine umjesto da se suspenduje, Dodik smatra neprihvatljivim jer suspenzija kaže ostavlja mogućnost da se provede kada opozicija da podršku. Objasnio je zašto mu je važna podrška Saveza za promjene jer tvrdi da je opozicja bojkotovala i prethodni referendum.

“Nije bilo nikakve javne podrške i zato je to važno, dakle potrebno je iz tog razloga. Drugi razlog je činjenica da je opozicja vlast na nivou BiH i sada kada bi i proveli referendum i usvojili ja vjerujem da bi to narod podržao. Trebao bi neko gore u zajedničkim institucijama da to provede nemamo sigurnost da bi oni to učinili”, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik.

Opozcija obećava podršku na glasanju i ponovo poziva na provođenje referenduma.I dok vlast traži njihovu poršku, u opoziciji traže odgovre na pitanje šta dan poslije referenduma.

“Mi smo 2015. godine jasno saopštili nade tadašnje impresije koje su glasile da čisto sumnjamo da će taj referendum aktuelna vlast provesti. Postavili smo značajan broj pitanja i odgovore nismo dobili šta je sljedeći dan poslije referenduma ali smo dobili gomilu uvreda”, rekao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

Dodik tvrdi da se referendum suspenduje dok opozicija ne propadne na izborima kako bi se izgradilo neophodno nacionalno jedinstvo. Narodna skupština u ponedjeljak će donijeti konačnu odluku a opozicionari su poručili dolaze na sjednicu ali da dnevni red neće podržati. Ponavljaju da je u pitanju čista manipulacija a nije isključeno da to na sjednici opet budu i pištaljke.