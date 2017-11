Dodik: Pozvaću sve ljude u Srpskoj da potpišu peticiju

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će pozvati ljude u Srpskoj na potpisivanje peticije koja će imati referendumsko pitanje, s ciljem da se pokaže šta ljudi misle o radu Suda i tužilaštva BiH, te da će razgovarati i sa političkim predstavnicima Hrvata u BiH o zajedničkom potpisivanju te peticije.

Dodik je rekao da će razgovarati sa predstavnicima političkog života hrvatskog naroda u BiH s ciljem da se ta peticija potpiše zajedno sa njima i na prostorima na kojima žive Hrvati.

“Na taj način treba da pokažemo snagu neprihvatanja jedne gluposti koja je nametnuta od strane visokog predstavnika i koja je suprotna Ustavu”, istakao je Dodik.

On je novinarima, na Pravnom fakultetu u Banjaluci, pred početak naučnog skupa “Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama” rekao da neki pravnici koji završe pravo u toj zgradi idu i podržavaju vanustavne aktivnosti.

“To je nemoguće. Zato je možda i prilika što sam došao ovde da im kažem kakvi su to pravnici koji podržavaju vanustavno ponašanje, vanpravno ponašanje”, rekao je Dodik.

On je rekao da je opozicija svoje ponašanje oko referenduma pokazala na referendumu o Danu Republike, jer nije glasala za to, a onda je to i opstruisala.

“Nije bilo nikakve javne podrške. Činjenica je da je ovdašnja opozicija na vlasti u BiH i sada. Ako bismo i sproveli referendum, a ja vjerujem da bi to narod podržao, trebalo bi da to neko sprovodi u zajedničkim institucijama, a nemamo sigurnost da bi oni to učinili. Oni su se pokazali kao notorni izdajnici koji bježe od svake vrste posla koji je važan za Republiku Srpsku”, rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će u ponedjeljak, 6. novembra, biti na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti predložena odluka o povlačenju ranije skupštinske odluke o održavanju referenduma o radu Suda i tužilaštva BiH, Dodik je rekao da ne prisustvuje sjednicama na koje nije pozvan.

“Ja ne budem na sjednicama ako me ne pozovu”, rekao je Dodik, a na opasku novinara da ga je opozicija pozvala, on je naveo da opozicija nije parlament.

“Zna se kako se zove na sjednicu parlamenta, postoji predsjednik i kolegijum koji odluči, a ako ja hoću da prisustvujem, ja zatražim, jer ja imam i pravo i prioritet da govorim pred Narodnom skupštinom”, naglasio je predsjednik Srpske.

Što se tiče priče o referendumu, kaže Dodik, tačno je da je on raspisan, uz protivljenje opozicije u Republici Srpskoj.

“Čekali su sve ove godine da oni zajedno sa nama uđu u podršku referendumu institucionalno, dakle ne ovako kako oni pokušaju da izvedu. Kad god oni budu spremni da zajedno sa nama uđu u parlament i da izglasamo odluku o referendumu, taj referendum će se održati”, poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je važno zato što Zakon o referendumu nalaže da na referendumu mora da glasa više od 50 odsto upisanih birača.

“To znači više od 500.000 ljudi treba da glasa `Za`. Mi ne želimo da se igramo s tim, jer opozicija je svoje ponašanje oko referenduma pokazala na referendumu o Danu Republike”, naveo je Dodik.

S druge strane, kako je rekao Dodik, ovaj referendum se ne odbacuje, on se samo suspenduje i traži se novo vrijeme kada se napravi konsenzus.

“Mi vjerujemo da će u opozicinom partijama nakon izbora na kojima će doživjeti debakl doći neka nova rukovodstva sa kojima ćemo moći razgovarati. Kad god izgradimo konsenzus svih u Republici Srpskoj, prije svega, taj referendum će se održati. Sve što se dešavalo oko Suda i tužilaštva, pa i u novije vrijeme, govori o tome da smo mi kontinuirano bili u pravu i da se tome treba suprostaviti”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, u svakom slučaju postoje ljudi, poput sudije Suda BiH Branka Perića koji bi “za platu sve uradio”.

On je naveo da Branko Perić, da bi se dodvorio muslimanima u Sarajevu, tvrdi kako je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija navodno pod Dodikoviom uticajem.

“Naravno, on treba da bude pod uticajem sredine iz koje dolazi, a to je Republika Srpska. Republika Srpska je strašno ponižena ponašanjem Suda i Tužilaštva i pravosuđa u BiH i da Branko Perić ima karakter ne bi onako govorio. I on bi se pridružio onima koji bi osporili instituciju koja na direktan način presuđuje protiv Srba kad god je to moguće”, rekao je Dodik.

Dodik je dodao i da je da Milana Tegeltiju posljednji put sreo u jednom banjalučkom restoranu i da su se samo iz daljine pozdravili.

“Direktno sam ga sreo posljednji put kada je bio tužilac u slučaju optužbe protiv mene u vezi sa navodnim zloupotrebama u Vladi prije sedam-osma godina, kada je on bio tužilac. Sa njim nemam nikakav izgrađen odnos”, pojasnio je Dodik.

