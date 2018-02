Dodik poručuje da bi mu ponovo mogao smanjiti platu, Salkić se ne plaši

Salkić: Dodik me nije birao, za one koji jesu radiću bez plate

Na adresu potpredsjednika Srpske, Ramiza Salkića već je stiglo rješenje o umanjenju plate za 20 odsto.

To je Milorad Dodik i najavio nakon Salkićeve izjave u medijima, u kojoj je rekao da predsjednik Republike radi na uspostavljanju oružanih formacija.

Rješenje, koje je u posjedu ATV-a, potpisao je generalni sekretar Službe predsjednika, Siniša Karan. Pozvao se na dva dokumenta – Odluku o obrazovanju Službe predsjednika, i Odluku o određivanju osnova za obračun plate zaposlenih u Službi. Dodik poručuje da je ovo tek početak, i da bi Salkić za, kako kaže, rad protiv republičkih institucija, naredni put mogao i gore da prođe.

” Ne može se uporno raditi protiv institucija i organa RS, pogotovo lažnim i tenddencioznim vijestima širiti priču o nekoj militarizaciji koja uopšte ne postoji. Izvan toga, mislim da je već i ranije Salkić zaslužio jedan takav odnos. Dakle, ovaj put dvadeset odsto, naredni put možda i više”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Salkić je odmah jutros otputovao u Sarajevo, a novinarima se obratio ispred centrale SDA. Kaže da ga je izabrao narod, a ne Milorad Dodik, i da bi za svoj narod radio i bez plate. Poručuje da mu predsjednik Republike nije poslodavac, i da platu prima iz budžeta.

” Milorad Dodik nema ni po kom osnovu pravo da meni smanjuje platu, zato što smo mi u istom rangu. On je pobjedio na izborima za predsjednika, ja sam pobjedio za potpredsjednika i mi smo u istoj ravni. To što mi ne živimo u pravnoj državi, da se ne vrednuju prava podjednako, to što se ne poštuje Ustav i zakoni, to je sad drugo pitanje” kaže Ramiz Salkić, potpredsjednik RS.

Saklić tvrdi da mu je poručeno da pazi šta priča i da se disciplinuje, što je, kaže, shvatio kao prijetnju za sebe i svoju porodicu.

Poručuje da se ne plaši Dodika, i da će nastaviti istim tempom kao i do sada. Zbog smanjene plate priziva i sud. Odmah nakon njegove jučerašnje izjave u federalnim medijima, iz Dodikovog kabineta stiglo je saopštenje, i poruka da će potpredsjedniku Srpske zbog, kako su naveli, iznošenja neistina koje štete ugledu Republike Srpske, biti smanjena plata.